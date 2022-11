Regelverstoß und 0:40-Niederlage: Frust bei den Ringern des ASV Schorndorf

Was macht die Popularität einer Sportart aus? Unter anderem, dass die Regeln auch für Laien – ohne ein Fachstudium – leicht nachvollziehbar sind. Kommen jedoch selbst die Experten und Funktionäre ins Straucheln, wird’s schwierig. Die Verantwortlichen des Ringer-Bundesligisten ASV Schorndorf haben im Regel-Dschungel kurz den Überblick verloren und dafür die Quittung bekommen: Aus dem 12:12-Unentschieden am Samstag in Kleinostheim wurde eine 0:40-Niederlage, weil die Schorndorfer einen zu jungen Ringer eingesetzt haben. Der Fehler liegt eindeutig beim ASV, darüber will der Coach Sedat Sevsay auch gar nicht diskutieren. Über das undurchsichtige und seiner Meinung nach teilweise widersinnige Regelwerk allerdings schon.

Mit Lizenz, aber nicht einsetzbar

„Grundsätzlich bin ich keiner, der anderen die Schuld gibt, wenn ich etwas verbockt habe“, sagt Sedat Sevsay. „Wir haben den Fehler begangen und Florian Levy eingesetzt.“ Der deutsche B-Jugend-Meister ist zwar in Besitz einer gültigen Bundesliga-Lizenz, dennoch hätte er nicht auf die Matte gehen dürfen. Das klingt auf den ersten Blick unlogisch. Der Haken an der Sache: Nachwuchsringer dürfen in der Bundesliga erst eingesetzt werden, wenn sie 15 Jahre alt sind. Florian Levy ist noch 14.

„Die Ringer-Richtlinien ändern sich jedes Jahr und werden immer komplizierter“, sagt Sevsay. „Wir kriegen manchmal sogar während einer Saison vom Deutschen Ringer-Bund neue Regeln auferlegt.“ Das Grundproblem sei, dass das Regelwerk viel zu komplex sei. „Du brauchst fast ein Mathe-Studium, um auszurechnen, mit welchem Team du an den Start gehen kannst. Dann passieren eben manchmal solche Dinge.“ Zudem würde der Bundesligaverein von ihm und Elke Scherer im Ehrenamt geführt, es müssten also noch andere Aufgaben bewältigt werden.

Schweißausbrüche bei der Mannschaftsaufstellung

Florian Levy rückte ins Bundesligateam, weil der ASV einen personellen Engpass hatte. Horst Lehr hatte sich im Kampf gegen Nürnberg einen Innenbandriss am Knie zugezogen und wird ein paar Wochen ausfallen. „Wir sind sehr glücklich, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie wir zunächst befürchtet hatten.“ Sevsay hofft und geht auch davon aus, dass Lehr zu den Play-offs wieder am Start sein wird.

Weil insgesamt drei Ringer nicht verfügbar waren, musste der ASV in Kleinostheim umstellen und griff auf die Dienste des Youngsters zurück. Auch weil der ASV das – komplizierte – Punktesystem im Blick haben musste. Sich damit zu beschäftigen, sorgt selbst bei den Experten für Schweißausbrüche. „Wir verstehen das teilweise selbst nicht mehr“, sagt Sevsay. „Man winkt irgendwann einfach ab.“

Sevsay hat eine umfangreiche Statistik zusammengestellt mit allen in den beiden Bundesligagruppen eingesetzten „-2-Ringern“ (Eigengewächse bis 18 Jahre, die mindestens drei Jahre im Verein sind) und aufgelistet, wie viele Punkte sie geholt haben. Das Ergebnis: „Die wenigsten Vereine haben Eigengewächse wie wir mit Jello Krahmer, der in der Bundesliga Kämpfe gewinnt.“

Häufig werden Opferringer eingesetzt

Viele Mannschaften setzten also sogenannte „Opferringer“ ein, um das Punkte-Limit nicht zu überschreiten. In der Praxis sieht das so aus, dass Vereine in einer bestimmten Gewichtsklasse stärkere Ringer einsetzen, die sozusagen mehr Punkte kosten. Auf der anderen Seite muss dies durch „billige“ Eigengewächse ausgeglichen werden.

So hat der ASV Schorndorf zuletzt in Kleinostheim im Schwergewicht zum ersten Mal Mohsen Siyar eingesetzt, der fünf Punkte „gekostet“ hat, sowie den U-23-Weltmeister Exauce Mukubu. Beide hätten gegen Weltklassegegner gepunktet, sagt Sevsay. „Dafür mussten wir in einer Gewichtsklasse aufmachen und haben eben Florian Levy gebracht.“ Für ihn hatte der ASV zu Beginn des Jahres eine Bundesliga-Lizenz beantragt – und diese auch ausgestellt bekommen. Offensichtlich war sie aber noch nicht gültig, was am Kampfabend weder dem Schiedsrichter noch anderen Offiziellen aufgefallen ist. „Irgendwo gibt’s immer schlaue Leute, die sich besser mit dem Regelwerk auskennen“, so Sevsay. Entsprechend sei die Information dem Gegner zugespielt worden.

Eine Möglichkeit, solche Fallen zu umgehen, wäre, die Lizenz erst mit Vollendung des 15. Lebensjahres auszustellen. Oder einen entsprechenden Vermerk zu setzen. „Wie beim Führerschein. Da steht auch drin, ab wann ich fahren darf.“ Der Verband sehe das aber nicht als seine Aufgabe, so der ASV-Coach. „Er sagt, ihr habt Mitarbeiter, die dafür bezahlt werden – und die sollen sich um so etwas kümmern.“

Die Regeln sind viel zu komplex

Das Kuriose sei, so Sevsay, dass in der vergangenen Saison 14-jährige Ringer eingesetzt werden durften. Diese Saison sei dies wieder geändert worden. „Es gibt auch immer wieder Einschränkungen von der Einschränkung.“ Es sei für einen kleinen Verein wie den ASV Schorndorf, der ausschließlich mit Ehrenamtlichen arbeite, kaum leistbar, sich in diesem komplizierten Regelwerk bis ins kleinste Detail auszukennen. „Wir können mit dem Verband, der jedes Jahr die Regeln ändert, nicht mehr Schritt halten. Das führt zu Frust.“

Sedat Sevsay plädiert für eine Vereinfachung des Regelwerks. Das sei für die Zuschauer und Sponsoren nicht mehr nachvollziehbar und schade der Sportart mehr, als es nütze. Sprich: gut gemeint, nicht durchdacht. Besserung indes ist nicht in Sicht – im Gegenteil: In der nächsten Saison soll die Punktezahl von 28 auf 27 heruntergestuft werden. Mit einer Einschränkung: Für jedes Eigengewächs, das bei deutschen Meisterschaften eine Medaille geholt hat, bekommt der Verein einen Punkt dazu.

Das klingt auf den ersten Blick so, als würde dadurch die Jugendarbeit gefördert. In der Praxis sehe das aber anders aus, sagt Sevsay und nennt ein Beispiel: „Ringen wir gegen Nackenheim, dürfen wir 30 Punkte haben und der Gegner nur 27.“ In diesem Fall profitiere der ASV also von der Regel, weil er eine gute Jugendarbeit habe. „Ich will diese Verkomplizierung des Sports aber nicht haben.“

Wenn's nach Sedat Sevsay ginge, würde die Punkteregelung komplett abgeschafft werden. „Warum sagt man nicht, jedes Team darf zwei der drei ausländischen Ringer einsetzen und Jugendliche ab 14 oder 15 Jahren?“ Mit der Reduzierung der Ausländerzahl sinke zwar unter Umständen das Niveau in der Bundesliga. „Das passiert allerdings auch durch die Punkteregelung und den Einsatz sogenannter Opferringer.“

Durch die 0:40-Niederlage ist der ASV Schorndorf nun punktgleich mit dem KSC Germania Hösbach Dritter. Doch Sevsay gibt sich kämpferisch. „Wir hatten eine hervorragende Hinrunde und haben es noch selbst in der Hand. Allerdings können wir uns vielleicht keine Ausrutscher mehr leisten.“

Er spüre im Verein eine Jetzt-erst-recht-Mentalität, so der ASV-Trainer. „Wir wollen unseren Fans am Samstag im Heimkampf gegen Greiz wieder ein tolles Team präsentieren.“ Am Ziel, in der Hauptrunde unter die ersten zwei zu kommen, habe sich nichts geändert.