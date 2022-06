Regen in Stuttgart: Tennis-Spiele auf Donnerstag verschoben

Stuttgart (dpa) - Die Achtelfinal-Partie des Warsteiner Tennisprofis Jan-Lennard Struff beim ATP-Turnier in Stuttgart ist am Mittwoch wegen Regens unterbrochen worden und soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Zwischen dem 32-Jährigen und dem Italiener Lorenzo Sonego hatte es nach 1:20 Stunden 6:7 (2:7), 4:3 gestanden. Das für den Anschluss geplante Duell zwischen dem Kölner Oscar Otte und dem Kanadier Denis Shapovalov wurde komplett auf Donnerstag verschoben. Struff und der 28-jährige Otte sind die einzigen verbliebenen Deutschen im Einzelfeld des mit 769.645 Euro dotierten Rasenevents.