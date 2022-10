Reifentest-Training in Austin: Leclerc vorn

Austin (dpa) - Charles Leclerc hat im zweiten Freien Training auf dem Circuit of the Americas in Austin die schnellste Runde gedreht.

Der Ferrari-Pilot aus Monaco verwies in der diesmal 90 Minuten langen Einheit Valtteri Bottas aus Finnland im Alfa Romeo auf den zweiten Platz. Dritter wurde auf dem Kurs im texanischen Austin Daniel Ricciardo im McLaren.

Mick Schumacher kam im Haas auf Rang fünf, zwei Plätze vor dem alten und neuen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden von Red Bull. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin 19.

Die Aussagekraft des Trainings vor dem Großen Preis der USA am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) war allerdings noch geringer als sonst. Grund dafür war, dass fast alle Piloten Reifen für die kommende Saison von Exklusiv-Ausstatter Pirelli testeten.

Ausgenommen waren nur die, deren Auto in der ersten Einheit von Nachwuchspiloten gesteuert worden war, wie Leclerc. Entgegen der Reifen, die sonst verwendet werden, waren die Prototypen in der zweiten Einheit auch nicht farbig markiert. Angaben zur Mischung lagen daher jeweils nicht vor.