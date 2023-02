Rems-Murr-Athleten holen bei Hallen-Finals in Sindelfingen gute Ergebnisse

Nina Ndubuisi (SG Schorndorf) und Daria Dunke (SV Winnenden) haben bei den Hallen-Finals der BW-Leichtathletik-Jugend im Sindelfinger Glaspalast mit ihren Landesmeistertiteln im Kugelstoßen der U 20 und Hochsprung der U 18 für die Höhepunkte aus Rems-Murr-Sicht gesorgt. Stark auf der Rundbahn präsentierte sich Bianca Böhnke (VfL Waiblingen), die sich über die 800 und 1500 Meter der U 20 gleich zwei Medaillen sicherte.

Souverän und mit großem Vorsprung von über drei Metern errang Nina Ndubuisi von der SG Schorndorf den Meistertitel im Kugelstoßen der U-20-Konkurrenz. Nachdem sich die Schorndorferin vor rund zwei Wochen am gleichen Ort bereits den Titel bei den Frauen gesichert hatte, genügten ihr dieses Mal zwei gültige Versuche jenseits der 15 Meter, um sich auch den Titel in ihrer Altersklasse U 20 zu sichern. Dabei erzielte sie die Siegesweite von 15,80 m gleich in ihrem ersten Versuch mit der Vier-Kilo-Kugel.

Dunke holt Landesmeistertitel

Ein weiterer Titel im Hochsprung der weiblichen Jugend U 18 ging an Daria Dunke von der SV Winnenden. Als einzige Starterin wählte die Winnenderin die Höhe von 1,56 m als ihre Einstiegshöhe, die sie im ersten Versuch meisterte. Nachdem sie auch die Folgehöhe von 1,60 m im ersten Versuch übersprang, war mit Isabel Hogenmüller (LG Offenburg) nur noch eine weitere Konkurrentin im Wettbewerb. Dunke behielt nach ihrem ersten Fehlversuch über die 1,63 m die Nerven und sicherte sich mit dieser Höhe verdient den Landesmeistertitel.

Zwei Medaillen für Bianca Böhnke

Gleich zwei Medaillen gingen an Bianca Böhnke (VfL Waiblingen) über die 800 und 1500 Meter der weiblichen Jugend U 20. Über die 800 Meter sicherte sich die Waiblingerin in 2:16,83 min den Vizemeistertitel hinter Helena Schenk (TSG Bruchsal, 2:15,32 min). Einen Tag später zeigte Böhnke auch über die längere 1500-Meter-Distanz eine gute Leistung und lief in 4:44,76 min auf den Bronzerang.

Eine weitere Medaille für den VfL sicherte sich Nils Gade über die 200 Meter der U 18. In 23,26 sec gewann er hauchdünn und sicherte sich den Vizemeistertitel.

Weinstädter wird zweimal Vierter

Den Start ins Wettkampfwochenende aus Schorndorfer Sicht machte Louis Poschek. Mit 1,74 m gewann er die Bronzemedaille im Hochsprung der U 20. Seine Vereinskollegin Stephanie Ndubuisi sprang mit 10,80 m auf den vierten Rang im Dreisprung der U 18. Im Kugelstoßen der U 18 knüpfte Miriam Ndubuisi nicht ganz an ihre starke Leistung der Vorwoche an, als sie den dritten Platz bei den Süddeutschen machte. So musste sie sich mit 11,81 m und Platz fünf begnügen.

Knapp am Podest vorbei sprintete Emanuel Patnaik von der SG Weinstadt über die 60 m und 200 m der U 18. Über beide Distanzen erreichte der Weinstädter in 7,21 sec und 23,30 sec jeweils den vierten Platz.

Zudem waren am Wochenende die baden-württembergischen Winterwurfmeisterschaften in Mannheim. Kaderathletin Antonia Engelke (U 20) von der SV Winnenden trumpfte beim Diskus stark auf. Alle sechs Würfe bedeuteten eine neue Bestweite. Mit 47,45 m (PB) gewann sie die Goldmedaille. Mit dieser Weite löst sie den Kreisrekord von Alina Kenzel (VfL Waiblingen) aus dem Jahre 2015 ab, ebenso stellt sie einen neuen Vereinsrekord auf.

Weitere Medaillen: Frauen: Hammerwurf (4 kg): 1. Gioia Aileen Mazza (VfL Waiblingen) 50,11 m. WJU20: Diskuswurf (1 kg): 1. Antonia Engelke (SV Winnenden) 47,45 m, 2. Nina Ndubuisi (SG Schorndorf) 46,18 m; Hammerwurf (4 kg): 2. Isabel Utz (SG Weinstadt) 41,45 m, 3. Sarah Emele (VfL Waiblingen) 38,87 m. MJU18: Hammerwurf (5 kg): 3. Cassius Leonard Iacob (TSV Schmiden) 34,86 m.