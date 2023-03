Rems-Murr-Kreis: Spannung an der Spitze der Fußball-Kreisliga A 1

Während der FSV Waiblingen in der Fußball-Bezirksliga mit großen Schritten dem Aufstieg in die Landesliga entgegensteuert, bleibt der Kampf um Platz zwei offen. Spannend ist auch das Titelrennen in der Kreisliga A 1.

Bezirksliga. Es sieht bei mittlerweile neun Punkten Vorsprung auf die Verfolger Schorndorf (schon Donnerstag in Winterbach, Ergebnis auf der anderen Sportseite) und Schornbach (am Sonntag daheim gegen Sulzbach-Laufen) an der Spitze nach einer klaren Sache für den FSV Waiblingen aus, der sich auch vom TSV Nellmersbach nicht aus der Spur bringen lassen sollte. Genauso spannend wie der Kampf um Platz zwei, der zur Relegation berechtigt, ist der Kampf gegen den Abstieg, in dem außer Kleinaspach auch Korb und Winterbach schon etwas abgefallen sind.

Umso wichtiger ist es für den auf dem Relegationsplatz stehenden SSV Steinach-Reichenbach, dass er aus seinen beiden Heimspielen gegen Kleinaspach und am Sonntag gegen Fellbach II mindestens vier Punkte holt. Und wenn der SC Korb nicht frühzeitig aussichtslos zurückfallen will, sollte er gegen den ebenfalls noch nicht sorgenfreien TSV Rudersberg gewinnen. Auch im Spiel Steinbach gegen Unterweissach geht es um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Kreisliga A 1. Nur ein Punkt trennt die beiden Führenden SV Hertmannsweiler und SV Breuningsweiler II, und beide stehen am Sonntag vor schweren Auswärtsaufgaben. Der Tabellenführer Hertmannsweiler spielt beim Verfolger Zrinski Waiblingen, dem nur drei Punkte zum zweiten und nur vier Punkte zum ersten Platz fehlen. Und Breuningsweiler bekommt es mit dem Tabellenvierten Stetten zu tun, der wiederum nur zwei Punkte hinter Zrinski platziert ist. Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es für den TSV Miedelsbach im Schorndorfer Stadtderby gegen Anagennisis, den TV Weiler beim SV Allmersbach II und den TSV Schmiden gegen den VfR Birkmannsweiler.

Kreisliga A 2. Der Gewinner des letzten Spieltags in der A 2 war der VfR Murrhardt, weil sowohl Tabellenführer Türk SC Murrhardt als auch Verfolger FC Welzheim Punkte liegenlassen haben. Umso wichtiger vor allem für die auf den dritten Platz zurückgefallenen Welzheimer, dass ihnen das gegen Althütte nicht gleich wieder passiert. Zumal der VfR Murrhardt in Erbstetten und Türk SC Murrhardt gegen Welzheim-Bezwinger Weiler zum Stein selber auch vor anspruchsvollen Aufgaben stehen, so dass die Welzheimer im Kampf um einen der beiden ersten Plätze eventuell wieder Boden gutmachen könnten.

Im Abstiegskampf wäre es vor allem für den TSV Schmiden II wichtig, sich die drei Punkte gegen die SGV Kirchberg/Murr zu holen.