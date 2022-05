14,99 Meter: Welzheimer Para-Kugelstoßer Kappel verbessert erneut Weltrekord

Nur eine Woche nach seinem überragenden Weltrekord von 14,94 Metern hat der Welzheimer Paralympics-Sieger Niko Kappel (VfB Stuttgart) beim Grand-Prix-Meeting im schweizerischen Nottwil seine Bestleistung um weitere fünf Zentimeter verbessert und den Weltrekord auf 14,99 Meter geschraubt. Beim ersten internationalen Wettkampf der Sommersaison, dem Grand-Prix von Para-Athletics in Nottwil, herrschten perfekte Bedingungen. Kappel hatte damit optimale Voraussetzungen, um an die herausragenden Leistungen von den Werfertagen in Halle anzuknüpfen. Kappel startete in den Wettkampf mit 13,93 Metern. Im vierten Versuch flog die Kugel auf 14,58 Meter, im fünften auf 14,55 Meter.

Im sechsten und letzten Stoß legte Kappel nochmals alles rein und das Eisen landete bei 14,99 Metern – fünf Zentimeter weiter als in der vergangenen Woche. „Ich hatte mit vielem gerechnet heute, aber nicht, dass ich den Rekord nochmals verbessern kann“, sagte Kappel. „Es ist der absolute Wahnsinn.“ Die Form passe perfekt, es sei schade, dass in diesem Jahr kein Großereignis anstehe. „Aber ich bin einfach super glücklich und hoffe, dass ich den Flow mitnehmen kann und die 15 Meter in diesem Jahr noch knacken kann.“