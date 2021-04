Mit viel Zuversicht war die SG 09 Kirchhof eine Woche nach dem 22:22-Unentschieden gegen die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen zum „Rückspiel“ in Staufer-Halle angereist. Schließlich hatte die SG die Partie in Melsungen eine Dreiviertelstunde lang bestimmt. Doch als Kirchhofs Trainer Martin Denk nach nur sechs Minuten beim von 4:1 für den VfL die erste Auszeit nahm, deutete es sich bereits an, dass der Plan für einen Auswärtssieg in Waiblingen wenig Aussicht auf Erfolg haben