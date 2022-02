Was die Waiblinger Handballerinnen in der ersten Halbzeit da abliefern, ist Spitzenklasse. 20:9 heißt es im Derby der 2. Bundesliga in der Rundsporthalle gegen die SG H2Ku Herrenberg. Elf Tore Vorsprung hat die Mannschaft von Trainer Thomas Zeitz, als es in die Kabinen geht. Schon von Beginn an ziehen die Waiblingerinnen davon, halten mit einer starken Defensive die Treffer fern und gehen anschließend zielstrebig nach vorn in die Offensive. Schnelle Angriffe machen es den Gegnerinnen