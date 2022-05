48. Großes Winnender Springturnier: Internationales Flair beim RV Winnenden

Drei spannende und sportlich erfolgreiche Turniertage liegen hinter dem Reiterverein Winnenden. Nachdem am 14. und 15. Mai ein Reitturnier mit kleineren Prüfungen stattgefunden hat, veranstaltete der Verein am vergangenen Wochenende sein 48. Großes Winnender Springturnier.

Auch an dem zweiten Turnierwochenende nutzten zahlreiche Zuschauer das gute Wetter, um hochklassigen Sport bei perfekten Bedingungen zu verfolgen. Der Freitag startete mit Prüfungen für die Nachwuchspferde. In der Springpferdeprüfung der Klasse A** sicherte sich Frank Hartmann vom gastgebenden Verein gleich zwei Schleifen. Mit seinen Pferden Crescentino wurde er Fünfter und mit Campari holte er den neunten Platz. Sebastian Heller, ebenfalls vom Reiterverein Winnenden, erreichte mit seinem Nachwuchspferd Chloe, mit der gleichen Wertnote, ebenfalls den fünften Platz.

Duell unter Reitern des PSV Burkhardshof

Im Laufe des Turniers wurden die Prüfungen dann immer anspruchsvoller für Reiter und Pferd. Am Samstag gelang Marvin Frey, vom benachbarte PSV Burkhardshof, mit den Pferden Con Argentus und Chiapas ein Doppelsieg in der Springprüfung der Klasse M*. Er brachte in diversen Prüfungen insgesamt 20 unterschiedliche Pferde an den Start. Auch in der schweren Prüfung der Klasse S* zeigte der Bereiter im Stall Kölz sein Können, jedoch musste er hier den Vortritt seinem erfahrenen Chef Markus Kölz mit Dornadello gewähren. Das Paar holte sich mit einem fehlerfreien Ritt und der schnellsten Zeit die goldene Schleife. Internationalen Flair brachten Reiter nach Winnenden, die unter anderem für Schweden, Italien und den Iran an den Start gingen.

Highlight am Sonntagnachmittag

Höhepunkt des Turniers war der Große Preis von Winnenden am Sonntagnachmittag, ein Springen der schweren Klasse S*. In den anspruchsvollen Parcours starteten 21 Teilnehmer. Bei der anschließenden Siegerrunde, einem verkürzten Parcours, bei dem die Besten aus der Hauptrunde ein zweites Mal alles gaben, wurde es noch einmal spannend. Am Ende durfte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth der Siegerin Verena Kölz aus Leingarten gratulieren. Gemeinsam mir dem Sponsor der Prüfung, Frank Berner von der kab Architekten GmbH, und dem Präsidenten des Reitervereins Winnenden David Volkert wurde der Ehrenpreis an die glückliche Siegerin überreicht. Als einzige Starterin hatte die Springreiterin und Schwägerin von Markus Kölz ihre Stute Caprice mit zwei Nullrunden ins Ziel gesteuert.

Insgesamt waren an den drei Turniertagen über 300 Teilnehmer auf der Reitanlage des Reitervereins Winnenden zu sehen. Die Verantwortlichen im RV zeigten sich zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung.