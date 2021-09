Während die SG Sonnenhof Großaspach und die TSG Backnang in ihren Fußball-Ligen oben mitmischen oder sogar ganz oben stehen, sieht es für einen Großteil der Rems-Murr-Teams in der Verbands- und Landesliga nicht so gut aus. Das heißt, am Wochenende muss das Punktekonto dringend aufgebessert werden.

Regionalliga. TSV Schott Mainz (11. Platz, 4 Punkte) – SG Sonnenhof Großaspach (5. Platz, 7 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Das Topspiel gegen Spitzenreiter FSV Mainz 05 II verlor