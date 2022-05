Aleksandar Kalic übernimmt VfL Winterbach

er Bezirksligist VfL Winterbach hat einen Nachfolger für Trainer Nico Spina gefunden. Spina wechselt zum Landesligisten TSV Schwaikheim und genau von dort kommt nun sein Nachfolger: Aleksandar Kalic . Der Trainer mit A-Lizenz steigt im Sommer beim VfL ein und soll die gute Arbeit von Spina fortsetzen. Der 52-Jährige hat die Schwaikheimer drei Jahre lang sicher in der Landesliga gehalten, im vierten Jahr allerdings droht nun der Abstieg. Und so könnten sich die Wege von Kalics altem und neuem Verein in der Saison 2022/23 kreuzen. Kalic hat vor seinem Engagement in Schwaikheim den Landesligisten TV Echterdingen trainiert und war - allerdings nur kurz - beim Verbandsligsten TSV Essingen beschäftigt gewesen.