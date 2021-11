Kinderleicht schwingt Markus Malle von A nach B, hebt mit Schwung die Himmelsleiter nach oben, hangelt sich unter dem Netz hindurch, am Ende die Wand nach oben - der Griff zum roten Buzzer darf am Schluss nicht fehlen. Markus Malle ist schon fast Routinier auf seinem Gebiet. Der 50-Jährige aus Winnenden-Birkmannsweiler ist bereits zum dritten Mal bei der RTL-Show Ninja Warrior zu sehen. Auch bei der Allstars-Ausgabe war er bereits einmal dabei und - so viel sei verraten - er wird er auch in