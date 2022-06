Anagennisis Schorndorf steigt auf

Aufsteiger, Absteiger, Klassenerhalt: Am Wochenende gab’s zwei Fußballduelle, in denen B-Ligisten ihre Chance auf den Einzug in die nächsthöhere Liga nutzen wollten.

Relegation zur Kreisliga A1. P.O.E.S. Anagennisis Schorndorf – TSV Leutenbach 2:1. Die Schorndorfer haben es geschafft. Mit dem Sieg gegen den TSV Leutenbach am Samstagabend in Sulzbach hatte das Team von Trainer Elefterios Chatzikiriakou allen Grund zu feiern. Anagennisis Schorndorf hat den Aufstieg in die Kreisliga A1 perfekt gemacht.

Die Kreisliga B1 hat die Mannschaft auf Rang zwei beendet mit neun Punkten Abstand auf den Primus und direkten Aufsteiger SV Hertmannsweiler. Die Remstäler nutzten ihre Chance und liefen zur Höchstform auf. Den TSV Schornbach II fegten sie in Runde eins mit 3:2 vom Platz, der TSV Strümpfelbach hatte in der zweiten Relegationsrunde mit 1:5 das Nachsehen.

Bei der alles entscheidenden Partie gegen Leutenbach, ging der TSV früh in Führung. Nach nur neun Minuten traf Lars Linsenmaier zur 1:0-Führung. Nach einer halben Stunde kassierte Anagennisis-Verteidiger Patrick Gillich binnen weniger Sekunden die Ampelkarte. Doch noch vor der Pause drehten die Schorndorfer innerhalb von zwei Minuten die Partie und gingen mit dem 2:1 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Leutenbacher noch mal viel, doch die Rettung in die Verlängerung gelang nicht mehr. Nach zehn Jahren Abwesenheit kehrt Anagennisis damit wieder in die Kreisliga A1 zurück. Leutenbach spielt das erste Mal seit 2016 wieder in der Kreisliga B um Punkte.

P.O.E.S. Anagennisis Schorndorf – TSV Leutenbach 2:1. 0:1 Lars Linsenmaier (9.), 1:1 Giovanni Camassa (40., FE), 2:1 Theofanis Samourakis (42.).

Relegation zur Kreisliga A2. Der FV Sulzbach und der TSV Oberbrüden haben die Nerven ihrer nach Kirchberg/Murr gereisten Fans ganz schön strapaziert. Keine Mannschaft konnte sich an diesem Vormittag auf ihrer Leistung ausruhen, doch am Ende bleibt Oberbrüden mit dem 6:4-Erfolg in der Liga, der FV Sulzbach zog den Kürzeren, bleibt B-Ligist.

Kein langes Abtasten, sondern Vollgas von Beginn an zeigten die beiden Teams. Schon nach zwölf Minuten belohnte Aljoscha Schäffner die Sulzbacher mit der Führung. Manuel Schiffer bekam die Chance aufs 2:0, doch seinen Elfmeter parierte Schlussmann Maximilian Fuchslocher. Feyazz Benzetti machte den Treffer in der 65. Minute, der absehbar war. Doch dann waren sich die Sulzbacher zu sicher, lehnten sich zurück und gaben den Oberbrüdernern die Gelegenheit zum Anschluss in der 76. Minute durch Lukas Zanker. Und es dauerte gerade einmal vier Minuten, in denen Oberbrüden Überwasser bekam und Oliver Koretz versenkte selbstbewusst zum 2:2-Ausgleich.

Weder in den verbleibenden Spielminuten, noch in der Verlängerung setzte sich ein Team entscheidend durch und es kam, wie es kommen musste, wenn es um nervenaufreibende Entscheidungen im Fußball geht: zum Elfmeterschießen.

FV Sulzbach – TSV Oberbrüden 4:6. 1:0 Aljoscha Schäffner (12.), 2:0 Feyyaz Benzetti (65.), 2:1 Lukas Zanker (76.), 2:2 Oliver Koretz (80.), 2:3 Roman Röhm, 3:3 Manuel Schiffer, 3:4 Oliver Koretz, 4:4 Özcan Unutkan, 4:5 Felix Kaiser, 4:6 Marco Bargel.