Zum Auftakt der Paralympics in Peking ist Skirennläuferin Andrea Rothfuss nah dran an einer Medaille gewesen. Am Samstag, 5. März, landete die Slalom-Siegerin von Sotschi 2014 in der Abfahrt auf Platz vier und war damit „superhappy“. Enttäuschend verlief dagegen der Super-G am Sonntag – Platz neun. „Das war sehr ärgerlich“, sagt die Rommelshäuserin im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mit der Strecke auf dem Kunstschnee in Peking komme sie gut zurecht, hatte Rothfuss im Vorfeld der