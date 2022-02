Volker Hirt ist motiviert. Hoch motiviert. Mit jedem Wort, das er über den Halbfinal-Rückkampf des ASV Schorndorf am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Grauhalde) gegen den AV Mainz 88 sagt, merkt man dem Trainer die positive Anspannung an. „Wir wollen es schaffen, wir können es schaffen und wir werden es schaffen“, lässt er keinen Zweifel daran, dass der ASV gegen die Mainzer in das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft einziehen wird.

„Ich habe meine Strategie im