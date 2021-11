2G plus heißt es am Samstag erstmals auch in der Sporthalle Grauhalde, wenn der ASV Schorndorf um 19.30 Uhr in der Ringer-Bundesliga den SRC Viernheim empfängt.

„Wir hatten jetzt über einen Monat lang keinen Heimkampf mehr und sind mächtig heiß darauf, endlich wieder vor dem Schorndorfer Publikum kämpfen zu können“, sagt der ASV-Trainer Volker Hirt und freut sich auf das Duell am Samstag gegen das Tabellenschlusslicht der Bundesliga Südost.

Im Kampf des Tabellenzweiten gegen