Eigentlich war schon nach dem 20:9-Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinkampf festgestanden, dass die Ringer des ASV Schorndorf gegen den TuS Adelhausen ins Viertelfinale der Bundesliga einziehen würde. Mit einem 32:3-Sieg in der heimischen Sporthalle Grauhalde beseitigte der ASV am Samstagabend auch noch die letzten Zweifel an einem Weiterkommen und darf sich so nun im Viertelfinale auf zwei heiße Duelle gegen den SC Kleinostheim freuen.

{element}

Eigentlich hatte der TuS Adelhausen