Nach der Absage der Saison in der Regionalliga ist die Kettenreaktion ausgeblieben. In den Ligen des ASV Schorndorf und SC Korb haben genügend Vereine ihre Teams gemeldet. Damit lautet die gute Nachricht: Von Oktober an könnte tatsächlich gerungen werden. Jetzt heißt es darauf zu hoffen, dass Corona nicht aufmuckt und Versuche, einen Teil der Umsatzeinbußen aufzufangen, erfolgreich sind.

Wie sehr die Pandemie die Ringervereine getroffen hat, ist in der Bundesliga zu sehen. Nur 17 von