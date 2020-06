Auch bei Abstieg: Boysen bleibt Trainer in Großaspach

Aspach (dpa/lsw) - Der frühere Bundesliga-Profi Hans-Jürgen Boysen bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des Fußball-Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Der designierte Absteiger in die Regionalliga Südwest hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem 63-Jährigen bis 30. Juni 2021 verlängert, wie der Tabellenvorletzte am Freitag mitteilte. Die Vereinbarung gelte unabhängig von der Liga. Boysen hatte die SGS Ende Februar übernommen, konnte den sportlichen Absturz des selbsternannten «Dorfklubs» aber nicht aufhalten. Fünf Spieltage vor Saisonende hat Großaspach elf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.