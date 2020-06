Auch im Rems-Murr-Kreis greifen viele Sportler zu Schmerzmitteln

Schmerzmittel spielen im Sport - auch Amateursport - eine weitaus größere Rolle als gedacht. In einer Umfrage des Recherchenetzwerks Correctiv und der ARD-Dopingredaktion gaben von 1142 Fußballern rund 80 Prozent an, Schmerzmittel zu nehmen. Wir haben bei den Amateursportlern im Rems-Murr-Kreis nachgefragt, und tatsächlich: Auch hier ist der Griff zur Tablette nichts Ungewöhnliches.

Handball

In diesem sehr körperlichen Sport, heißt es, sei Schmerzmittelgebrauch gang und gäbe. Auch im Amateurbereich. Ein Spieler aus einer Rems-Murr-Mannschaft aus dem Verbandsgebiet, der anonym bleiben will, redet über seinen Umgang mit Medikamenten. Mit 19 Jahren hatte er einen Bandscheibenvorfall. Um trotzdem weiter Sport treiben zu können, „habe ich vor jedem Training und Spiel Schmerzmittel genommen“. Nicht das vergleichsweise schwache Ibuprofen, sondern „größere Hämmer“, und das über ein Dreivierteljahr hinweg. „Damals war ich nicht so clever“, räumt der inzwischen 27-Jährige ein. „Man macht sich nicht so den Kopf. Das war vielleicht dem Alter geschuldet.“ Irgendwann jedoch hätten ihm die Medikamente buchstäblich auf den Magen geschlagen.

Heutzutage handle er verantwortungsbewusster, so der Handballer. Er setze lieber auch mal ein Spiel aus. Ab und zu nehme er aber nach wie vor Schmerzmittel, genauso wie andere Spieler auch. Im Amateurbereich würden kleinere Verletzungen oft nicht diagnostiziert. Weil zudem keiner weiß, was auf der Dopingliste steht, und sowieso niemand kontrolliert, „wird bei Blessuren eine Tablette eingepfiffen“. Allerdings sei der Schmerz am Tag nach dem Training oder Spiel oft umso größer. Eine teuflische Sache: „Kurzfristig ist mit der Tablette alles in Ordnung, aber in fünf Jahren gibt es vielleicht Folgeschäden.“ Als Spieler im Amateurbereich müsse man sich deshalb immer bewusstmachen, dass es nicht um die deutsche Meisterschaft geht.

Fußball

Auch die Kicker möchten lieber anonym bleiben. Wer etwas einwirft, behält das auch gegenüber den Mitspielern meist für sich. Manchen sind Auswirkungen bewusst, andere machen sich dazu keine Gedanken. Jeder regele das für sich selbst. In der Kabine werde auf jeden Fall nichts verteilt. Und ältere Spieler greifen offenbar eher - sogar regelmäßig - zu Schmerzmitteln als jüngere. Beispielhaft die Aussage von einem der Spieler, mit denen wir gesprochen haben:

„Vereinzelt habe ich vor dem Spiel oder dem entscheidenden Abschlusstraining „Ibuprofen 800“ eingenommen, um Schmerzen in den Beinen zu betäuben. Gerade in „Englischen Wochen“ oder vor Relegationsspielen war das keine Seltenheit. Zudem nehme ich das Medikament im Winter bei Erkältungen mit leichtem Fieber, um dieses vor Spielen zu senken.

Die Auswirkungen des Medikaments auf meinen Körper sind mir durchaus bewusst. Trotz allem greife ich darauf zurück, um mit einem guten Gefühl auf dem Platz stehen zu können. Ob die Einnahme förderlich für die Gesundheit ist, wage ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall gibt mir die Einnahme das Gefühl, bereit für das Spiel zu sein.

In meiner Mannschaft bin ich damit nicht der Einzige. Besonders von eher älteren Spielern habe ich mitbekommen, dass diese zum Teil seit Jahren vor jedem Spiel Schmerztabletten einwerfen.“

Ein anderer sagt: „Ich glaube, jeder Fußballer, der schon mal leichte bis mäßige Schmerzen vor einem Spiel hatte, kennt das. Man schmeißt sich eine Ibuprofen ein und spürt während des Spiels nicht viel. Das finde ich persönlich auch nicht weiter tragisch, es sei denn, es wird die Regel. Doch ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass die Ibuprofen-Verpackung bei manchen Spielern zum Equipment zählt wie die Schienbeinschoner. Jeder Fußballer im Amateurbereich freut sich nach einer Arbeitswoche darauf, am Wochenende auf dem Platz zu stehen, deshalb habe ich einerseits Verständnis dafür, doch andererseits schädigt der Konsum auf Dauer den Körper. Die meisten Spieler aber machen sich über gesundheitliche Probleme als Folgeerscheinung weniger Gedanken.

Ähnlich wie Ibuprofen zählt Finalgon- Wärmesalbe zur gängigen Praxis bei Muskelbeschwerden.“

Die Trainer sehen darüber hinweg. „Das kommt schon mal vor, dass jemand ein Ibuprofen nimmt, allerdings ist das selten.“ Wohl dem Team, das einen Arzt im Kader hat. Beim TSV Schwaikheim spielt mit Jochen Bartholomä ein Mediziner in der Defensive. „Der wird von den anderen Spielern oft konsultiert“, sagt Trainer Aleksandar Kalic. „Er versucht, das Problem dann anders zu lösen.“ Ohne Schmerzmittel.

Laufsport

Der Welzheimer Marcel Fehr, unter anderem DM-Dritter 2017 über 1500 Meter, hat als Spitzensportler wenig mit dem Amateurbereich zu tun. Doch bei Volksläufern habe er den Eindruck, dass sie auf ihre Gesundheit achtgeben. Anders sehe das vielleicht bei ambitionierten Hobbysportlern aus. Bei manchen könnte es sich der 27-Jährige schon vorstellen, wenn sie vor Rennen zu Schmerzmitteln greifen. „Das ist eine Zwischenwelt.“ Eine ohne Dopingkontrollen. Allerdings stehen einige Schmerzmittel auch nicht auf der Liste.

Selbst, sagt Fehr, nehme er Tabletten nur auf Anraten des Arztes und ausschließlich in Verletzungsphasen oder nach einer OP. Es gehe nicht darum, den Schmerz zu überdecken, sondern die Entzündung rauszubekommen. Ibuprofen werde deshalb nur fünf bis sieben Tage lang genommen, und zwar in schwacher Dosierung. „Ich habe noch nie mit Ibu ein intensives Lauftraining oder einen Wettkampf bestritten. Es ist wichtig, unverfälscht zu spüren, wenn’s schmerzt. Denn das hat ja einen Grund.“ Schmerz mit Medikamenten zu dämpfen, führe nur dazu, dass die Verletzung auf Dauer schlimmer wird. Fehr sagt, er vertrage Schmerzmittel ohnehin nicht gut. Er bekomme davon „brutales Sodbrennen“ und werde außerdem sehr müde.

Letztere Erfahrung hat auch Fehrs Partnerin Hanna Klein (27) gemacht. Die WM-Teilnehmerin von 2017 und unter anderem Deutsche Meisterin über 5000 Meter von 2018 bekräftigt: „Ich würde nur Schmerzmittel nehmen, wenn ich nicht trainiere.“

Während des Studiums hat Marcel Fehr aber Leistungssportler kennengelernt, die einen gänzlich anderen Umgang mit Medikamenten pflegen. „Athleten aus Sportarten wie Handball, Fußball, Eishockey und Basketball haben gemeint, bei ihnen ist immer irgendwas gestaucht oder gezerrt. Und ohne Schmerzmittel würden sie gar nicht spielen.“ Das habe ihn schockiert, so Fehr. Doch beispielsweise im Handball sehe man bei fast jedem Spieler ein Tape oder eine Bandage. Leichtathleten dagegen seien „relativ unbearbeitet“.

Auch im Volkslaufbereich scheinen Schmerzmittel keine (große) Rolle zu spielen. Ein Läufer, der seit vielen Jahren aktiv ist, ist völlig verwundert, als wir ihm die Frage stellen. „Ich wüsste keinen Einzigen, der das jemals erwähnt hätte. Und wir diskutieren über viele Dinge.“ Zwar hätten Läufer auch Verletzungen, vor allem Zerrungen, aber da helfe nur, es auszukurieren, also im Training kürzerzutreten.