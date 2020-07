In der Bezirksliga kommt es in der kommenden Spielzeit wieder zum Nachbarschaftsduell VfL Winterbach – TV Weiler.Die Weilermer haben souverän den Aufstieg geschafft, auch wenn der Erfolg am Ende einer frühzeitig abgebrochenen Saison steht. „Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten die Meisterschaft ausgespielt“, sagt TVW-Trainer Roland Sandmeyer. Er ist sicher, dass sein Team auch dann auf Platz eins gestanden hätte. „Wir haben uns sehr gut auf die Rückrunde vorbereitet, die