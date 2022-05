Aufstieg in die 1. Liga: Waiblinger Handballerinnen sind bereit fürs große Finale

Der große Tag für die Zweitliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen naht: Schlägt der Tabellenführer am Samstag (18 Uhr, Rundsporthalle) im finalen Saisonspiel das Schlusslicht TV Aldekerk, steigt er auf direktem Weg in die erste Bundesliga auf. Die Kräfteverhältnisse könnten eindeutiger nicht sein. „Natürlich sind wir haushoher Favorit“, sagt der VfL-Trainer Thomas Zeitz. „Wir wissen aber, dass wir noch einen Job zu erledigen haben.“

Nicht auf der Couch Meister werden

Ekstase war angesagt am sehr späten Mittwochabend für alle Frankfurter Fußballfans. Schließlich hatte sich ihre Eintracht in einem dramatischen Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers durchgesetzt. Auch die VfL-Handballerinnen hatten am Mittwoch die Chance auf eine große Sause: Hätte FA Göppingen in Mainz verloren, wäre der Direktaufstieg des VfL schon vor dem letzten Spieltag sicher gewesen. Indes: Der Tabellenzweite setzte sich souverän mit 35:28 durch. „Das war so zu erwarten“, sagt der VfL-Trainer Thomas Zeitz. Im Grunde sei er froh über das Ergebnis, obgleich er natürlich seinem Ex-Club Mainz im Abstiegskampf die Daumen drücke. „Wir möchten nicht auf der Couch Meister werden, sondern wollen es aus eigener Kraft schaffen.“

Auch dieses Spiel werden wir nicht im Stehen gewinnen

Die Grundlage, dass der VfL im Saisonfinale am Samstag den Aufstieg in eigener Hand hat, legte er mit dem – wieder einmal – sehr souveränen 30:24-Sieg beim Tabellenvierten HSV Solingen-Gräfrath. Zumindest den zweiten Platz und damit die Aufstiegsspiele hatte der VfL damit sicher – aber natürlich möchte er mehr. Und die Chancen, nach 38 Jahren in die erste Bundesliga zurückzukehren, könnten besser kaum sein. Erstens, weil der Gegner aus Aldekerk von 28 Partien nur ein Spiel gewonnen hat. Zweitens, weil sich die Waiblingerinnen seit Wochen in starker Form und sehr selbstbewusst präsentieren.

Nur knapper Hinspielsieg des VfL

Kann da also noch etwas schiefgehen? „Jeder erwartet einen Sieg von uns“, sagt Zeitz. „Wir werden aber nicht schon vorher feiern und treten dem Gegner mit Respekt gegenüber. Und auch dieses Spiel werden wir nicht im Stehen gewinnen.“ Eine kleine Warnung, die Aufgabe nicht allzu locker zu nehmen, ist das Hinspielresultat: Nur knapp mit 33:31 setzte sich der VfL in Aldekerk durch und hatte zur Halbzeit noch in Rückstand gelegen.

Zeitz ist jedoch überzeugt davon, dass sein Team – wie in den Partien zuvor – wieder die richtige Mischung aus Anspannung und Lockerheit an den Tag legen werde. Jede Spielerin gehe anders mit der Situation um. „Bei der einen oder anderen kribbelt’s sicher mehr. Aber es ist nicht so, dass sie vor Aufregung kaum mehr geradeaus laufen kann.“

Der Coach hat sich angesichts der außergewöhnlichen Situation auf einen holprigen Start eingestellt. Schon öfter flutschte es beim VfL nicht vom Start weg, doch er hat stets in die Spur gefunden. Gegen einen guten Start freilich hat Thomas Zeitz nichts einzuwenden. „Je früher ein Qualitätsunterschied zu sehen ist, desto mehr können die Spielerinnen den Moment und das besondere Gefühl im Spiel genießen.“

Bis auf Margot Bergfeld (Rückenverletzung) hat der Trainer seinen kompletten Kader beisammen – es sei denn, das Coronavirus stattet den Waiblingerinnen noch einen Besuch ab. „Solche Gedanken treiben mich tatsächlich um“, sagt Zeitz. Nicht, weil er Angst habe, dass das Spiel dann in die Hose gehen könnte. „Es wäre einfach schön, wenn alle am Samstag dabei sein könnten.“