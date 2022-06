Aufstieg in die Bezirksliga: TSV Rudersberg macht den Sack zu

Während der eine den Aufstieg bejubelte, musste der andere mit hängendem Kopf den Abstieg hinnehmen. Der TSV Rudersberg spielt nächste Saison in der Bezirksliga und hat mit dem 3:2-Sieg auf dem Korber Rasen den VfR Murrhardt nicht nur in seine Schranken, sondern auch des Platzes verwiesen - in die Kreisliga A nämlich.

Es war eine Partie, der Höhepunkt des Relegationswochenendes, die vor über 1000 Zuschauern ausgetragen wurde. Fahnen, Konfetti, Tröten, Rauch in Vereinsfarben: Die Anhänger des TSV Rudersberg und des VfR Murrhardt hatten noch einmal alle Fans mobilisiert, um ihre Vereine zu unterstützen in diesem Duell, in dem es für beide Teams um alles ging und dem Duell, das nur einen Gewinner haben konnte. Und der hieß am Ende Rudersberg.

Das Spiel begann auf Augenhöhe. Vorsichtiges Abtasten zu Beginn, keine kopflosen Sprints bei Temperaturen um die 30 Grad. Beide Teams setzten in den ersten Minuten ihre Nadelstiche. Der VfR etwas mutiger, hätte der liga-überlegene Bezirksligist eigentlich bereits nach etwa einer halben Stunde 2:0 führen müssen - wäre da nicht zweimal berechtigterweise die Abseitsfahne nach oben gegangen.

Fabian Keinath macht die 60 voll

Und dann war es, wie es so oft im Fußball läuft: Der TSV Rudersberg ging in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Fabian Keinath ließ die Murrhardter Abwehr alt aussehen, nutzte zusammen mit Sinan Kiper die Abstimmungsdefizite und war durch. Der Rudersberger Stürmer war auch an diesem Tag wieder Spieler des Spiels, mit dem Treffer zum 1:0 begann der 25-Jährige aufzutauen. So viel sei vorweggenommen: An diesem allerletzten, alles entscheidenden Spieltag feierte Keinath nicht nur Sieg und Aufstieg, sondern auch seinen 60. Treffer in dieser Saison.

2:0 kurz vor dem Pausenpfiff

Der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten und traf die Murrhardter zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, nämlich kurz vor der Halbzeitpause. Sebastian Pfuhl legte einen Sprint bis vors Murrhardter Gehäuse hin, legte quer auf Keinath, der dann nur noch einschieben musste. Schnell, zügig und wieder mit einfachen Mitteln an der Murrhardter Abwehrreihe vorbei. „Es war wie über die komplette Saison hinweg“, resümiert Murrhardts Spielertrainer Timo Schmid. „Es war eine Reihe individueller Fehler, die zur Niederlage geführt haben. Und diese Fehler werden auch von einer guten Kreisliga-A-Mannschaft bestraft.“

VfR setzte zur Aufholjagd an

Belohnt hat sich der VfR dann nach dem Seitenwechsel. Und zwar damit, das Spiel in der Hand zu haben und dann mit dem belohnenden Anschlusstreffer. Da war es Justin Moldenhauer, der sich im Sechzehner den Ball holte, zu Schmid abspielte. Der hatte leichtes Spiel und verwandelte zum 1:2 (52.). Es war der Anschlusstreffer, der die Murrhardter wieder hoffen, aber die Rudersberger aufhorchen ließ. Es gab nun mehr Gegenwehr auf beiden Seiten, mehr Risiko, mehr Einsatz. Schon drei Minuten später war es Benjamin Bischoff, der einen Fehlpass der Rudersberger nutzte, sich drehte und abzog. Nur kurz hielt die Freude über das 2:2 - der Treffer zählte nicht.

Vielmehr war wieder Keinath an der Reihe, der nach einem langen Pass von Sebastian Pfuhl im Alleingang aufs Murrhardter Tor zumarschierte und das 3:1 markierte.

Ein Treffer, der den Rudersbergern nicht nur sichtlich guttat, sondern der für hängende Schultern auf Murrhardter Seite sorgte. „Das war der Moment, in dem ich wusste, die sind weg“, gibt Schmid zu. Das aufzuholen sei keine leichte Aufgabe. Denn die Rudersberger brachten ihre Mentalität auf den Platz. Die Einstellung, die sie schon während der Saison an den Tag gelegt haben, nicht aufzugeben. Die Motivation, sich am letzten Spieltag nicht nur die Relegation zu sichern, sondern in der ersten Runde dann Konkurrent SV Breuningsweiler II in Unterzahl mit 3:2 zu besiegen.

Benjamin Bischoff trifft in seinem Abschiedsspiel

Die konstante Leistung, mit der sie auch gegen Murrhardt nicht hinterm Berg hielten, die Einstellung, sich auch vom Bezirksligisten nicht einschüchtern zu lassen.

Der Bezirksligist tat sich nach dem 3:1 der Mannschaft von Trainer Mario Palomba schwer, in die Spur zu finden. Zu ungefährlich bleiben die Angriffe, zu fahrig das Spiel nach vorn. Und trotzdem spielt sich das Duell in der Rudersberger Hälfte ab, der VfR versucht es immer wieder - erfolglos. Bis zur 78. Minute: eine Flanke auf Benjamin Bischoff, Kopfball, Tor - 2:3. Der VfR war wieder dran.

Das Spiel ging in seine nervöse Phase, Schiedsrichter Antonio Agazio legte noch einmal vier Minuten auf die reguläre Spielzeit drauf. Ein schnelles Hin und Her, Kampfbereitschaft, letzte Reserven. Der Schlusspfiff, Jubel, Enttäuschung, Platzsturm der Rudersberger Fans.

TSV Rudersberg - VfR Murrhardt 3:2. 1:0 Fabian Keinath (37.), 2:0 Fabian Keinath (44.), 2:1 Timo Schmid (51.), 3:1 Fabian Keinath (58.), 3:2 Benjamin Bischoff (78.).