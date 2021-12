Die SG Schorndorf hat die Hinrunde in der 1. Badminton-Bundesliga auf dem erstaunlichen sechsten Platz abgeschlossen. Der berechtigte am Ende der Saison zu den Play-off-Spielen. „Insgesamt war es eine tolle Vorrunde“, sagt der SG-Teamchef Benjamin Wahl, der den Blick dennoch in erster Linie nach hinten richtet. Schließlich haben die Schorndorfer lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den genannten Play-down-Platz neun.

Alle Teams stärker aufgestellt

Eine Prognose vor der Saison