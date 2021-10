Der Badminton-Erstligist SG Schorndorf freut sich auf zwei Heimspiele am Wochenende: Am Samstag empfängt er den amtierenden Vizemeister und aktuellen Tabellendritten 1. BC Wipperfeld (15 Uhr). Am Sonntag (13 Uhr) kommt der Tabellenachte 1. BC Beuel in die Karl-Wahl-Halle.

Die Schorndorfer sind hervorragend in die Saison gestartet und punkteten vergangenes Wochenende zweimal auswärts mit 4:3. Belohnung hierfür ist Platz fünf in der Tabelle.

Zwei Heim-Debüts

