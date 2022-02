Der Badminton-Erstligist SG Schorndorf empfängt am Samstag (15 Uhr) in der Karl-Wahl-Halle den Tabellensechsten SC Union 08 Lüdinghausen und am Sonntag (13 Uhr) den Tabellenfünften TV Refrath. Die Schorndorfer wollen als Achtplatzierter in der Tabelle Boden gutmachen auf die beiden Teams aus Nordrhein-Westfalen. Dabei setzt die SG auf große Zuschauerunterstützung.

Im Hinspiel gelang Schorndorf überraschend sowohl beim TV Refrath als auch in Lüdinghausen ein 4:3-Sieg. Bei einer