Badminton-Meisterschaften: 3. Platz für Miranda Wilson von der SG Schorndorf

Bei den deutschen Badminton-Meisterschaften der Aktiven in Mühlheim an der Ruhr hat Miranda Wilson von der SG Schorndorf mit dem dritten Platz im Fraueneinzel brilliert. David Kramer und Melina Wild kamen in allen drei Disziplinen unter die besten 16.

Mit Miranda Wilson, Jennifer Löwenstein, Melina Wild, David Kramer und Simon Kramer war die SG Schorndorf mit gleich fünf Spielerinnen und Spielern in Mühlheim vertreten.

Ein Traum-Comeback nach langer Verletzungspause erwischte der Schorndorfer Neuzugang Miranda Wilson im Fraueneinzel. Mit Platz drei holte die Nationalspielerin ihren ersten Podestplatz bei einer DM der Aktiven. Die 22-jährige Studentin kam mit einem Zweisatzsieg im Einzel gegen Linea Kümmel vom VfL Oldesloe gut in das Turnier.

Durchmarsch ins Halbfinale

Der Einzug ins Viertelfinale war ebenfalls ungefährdet: 21:10, 21:10 gegen Svea Marie Stempniak vom 1. BV Mühlheim.

Packend wurde es im Viertelfinale. Miranda Wilson musste Satz eins mit 19:21 gegen Alicia Molitor vom STC BW Solingen knapp abgeben. Dann aber zog die Schorndorfer Bundesligaspielerin die Partie an sich und machte mit 21:12, 21:13 den Einzug ins Halbfinale perfekt.

Das Finale verhinderte die spätere deutsche Meisterin Yvonne Li vom SV Fun-Ball Dortelweil. Auch gegen die in der Weltrangliste hoch geführte Favoritin zeigte Miranda Wilson eine starke Partie mit 19:21, 14:21.

Ebenfalls stark: David Kramer und Melina Wild

David Kramer präsentierte sich einmal mehr bei den deutschen Meisterschaften in starker Form. In allen drei Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed gelang der Sprung unter die besten 16.

Im Doppel mit Florian Reinhold vom 1. BV Mühlheim glückte dies mit 20:22, 21:15, 21:14 gegen Sebastian Grieser/Lukas Vogel (BC Offenburg/TV Hofheim). Mit Melina Wild von der SG kam das Aus gegen die späteren deutschen Meister Bjarne Geiss/Emma Moszcynski im Achtelfinale. Im Einzel setzte sich David Kramer mit einem 21:15, 21:13 gegen Rene Rother (TV Witzhelden) durch.

Melina Wild erreichte neben dem Mixed auch im Einzel und Doppel die besten 16. Mit einem dramatischen 21:15, 29:30, 21:17 gegen Hanna Berge (SSW Hamburg) spielte sich die SG-Bundesligakaderspielerin in das Achtelfinale. Dort unterlag sie Florentine Schöffski vom TV Refrath. Im Doppel verpassten Jennifer Löwenstein/Melina Wild den Einzug ins Viertelfinale mit 18:21, 18:21 gegen die Bundesligaspielerinnen Nicole Bartsch und Lisa Höflitz vom SV GutsMuths Jena.