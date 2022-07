Badminton-Nationalspielerin Miranda Wilson hat viel vor in Schorndorf

Nach drei Jahren in Wipperfeld kehrt Miranda Wilson zur neuen Saison zu ihrem Heimatverein zurück, dem Badminton-Erstligisten SG Schorndorf. Die 22-jährige deutsche Nationalspielerin hat viel vor, auf und neben dem Platz. Unter anderem ist sie im Badmintonverband die Präsidiumsbeauftragte für Nachhaltigheit und Klimaschutz. Im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Thomas Wagner verrät sie, welche erstaunliche Mengen an Müll im Badminton anfallen – und wie sie mit ihrer einjährigen Verletzungspause umgegangen ist.

Frau Wilson, nach drei Jahren in Wipperfeld kehren Sie zur neuen Saison zur SG Schorndorf zurück. Wie fällt Ihr Resümee aus?

Es war für mich eine unfassbar gute Zeit. Ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl. Ich habe viele sportliche und persönliche Erfahrungen gesammelt, die wichtig waren für meine sportliche Karriere. Jetzt bin ich aber froh, dass ich die Chance habe, wieder in Schorndorf aufzuschlagen.

Wie eng war der Kontakt zur SG Schorndorf in den vergangenen drei Jahren?

Die SG ist mein Heimatverein, zu dem ich eine Verbundenheit habe. Beni Wahl hatte immer Interesse, wie mein Weg weitergehen würde. Deswegen waren wir immer im Austausch. Ich hatte auch mit anderen Spielerinnen und Spielern Kontakt, mit denen ich aufgewachsen bin.

Wann hat sich der Gedanke entwickelt, nach Schorndorf zurückzukehren? Hat der Teamchef nicht lockergelassen?

Es war natürlich gegenseitiges Interesse und es hat mich daher auch gefreut, dass der Heimatverein wieder anklopft. Ich habe den Aufstieg der SG in die erste Liga gespannt mitverfolgt. Das war eine Motivation für mich, hier im Einzel wieder aufzuschlagen. In Wipperfeld hatten wir ein sehr starkes Team, wir sind ja auch zum ersten Mal Deutscher Meister geworden. Zum einen war das bereichernd, von so vielen guten Athleten umgeben zu sein. Aber andererseits hatten wir einen großen Frauenkader, der in der nächsten Saison wahrscheinlich noch stärker sein wird. Vor allem mit ein, zwei Spielerinnen, die im Moment vor mir sind in der Weltrangliste und was die Spielstärke betrifft. Da hätte ich vermutlich weniger Spielerfahrung auf dem Feld gesammelt. Die Entscheidung war also für mich relativ schnell klar, dass ich sehr gerne für Schorndorf spielen möchte, weil für mich zwei Dinge zusammenkommen: ein sehr cooles Team und zahlreiche gute Spiele, die mich weiterbringen.

Der Verein an sich hat wenig Auswirkung auf die Trainingssituation. Die Athleten kommen in der Regel zu den Spieltagen, trainiert wird aber selten zusammen.

Genau. Ich trainiere nach wie vor am Bundesstützpunkt und habe die gleichen Trainingspartner. Der größte Unterschied für die Bundesliga liegt darin, dass ich nun öfters in den Süden pendeln werde und für ein neues Team aufschlage.

In der vergangenen Saison waren Sie wegen einer Achillessehnenverletzung lange außer Betrieb. Was war das Problem?

Ich hatte schon vor einiger Zeit eine Verletzung an der Wade. Durch eine ungenügende Pause, zu viel Training und Belastung hat sich da etwas festgesetzt. Das führte zu chronischen Problemen mit der Wade und Achillessehne. Es wurde irgendwann so schlimm, dass ich nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr erst mal ganz rausging aus dem Training, versucht habe, frei von den Schmerzen zu werden und dann Schritt für Schritt wieder aufzubauen sowie muskuläre Disbalancen in den Griff zu bekommen.

Wie lange hat das insgesamt gedauert?

Sehr lange. Die Reha hat sich ewig hingezogen. Ich war vom letzten Frühsommer bis etwa Ende letzten Jahres überwiegend in der Reha und kaum auf dem Spielfeld. Ich habe da ganz, ganz langsam wieder angefangen – immer an die Schmerzen angepasst. Das war ein unfassbarer Geduldsprozess. Im Frühjahr habe ich mehr und mehr auf dem Feld gemacht. Erst vor ein paar Wochen habe ich wieder meine ersten internationalen Turniere gespielt. Alles in allem war ich jetzt ein Jahr raus.

Und wie war das Comeback?

Großartig. Ich war total dankbar, dass ich im Training wieder auf dem Feld stehen und den Schläger in der Hand halten kann. Es war ein Glücksgefühl, dass ich es geschafft habe, diese Geduld aufzubringen, wieder Freude haben kann am Sport und Spiel. Und dann kam der Wettkampf dazu, wo noch mehr Gefühle und Adrenalin hochkommen. Das ist noch einmal etwas ganz anderes. Es war sehr wichtig, dass ich die beiden Einstiegsturniere gespielt habe. Das gibt mir bestimmt noch einmal einen Push für die nächsten Trainingswochen.

War das Ihre erste längere Verletzungspause?

So etwas Großes hatte ich noch nie, deswegen war das auch krass für mich. Ich bin daran extrem gewachsen, was den Umgang mit Verletzungen angeht. Wenn man noch nie so etwas Langwieriges hatte, dann lernt man da viel dazu. Ich nehme viel mit, auch wenn’s niederschmetternd war, so lange raus zu sein.

Sind Sie grundsätzlich ein geduldiger Mensch?

Wenn ich Sachen lerne, fliegen sie mir schnell zu. Ich war intuitiv immer eine schnelle Lernerin. Daher fällt es mir schwer, viel Geduld aufzubringen bei kleinen Schritten und nicht direkt durch die Decke zu gehen, wenn mal etwas nicht so schnell klappt, wie ich das möchte.

Was sind die Ziele mit der SG Schorndorf für die kommende Saison?

Ich kenne noch nicht alle im Team persönlich und kann deshalb nicht für alle sprechen. Wir haben aber gesagt, wenn wir das Team jetzt aufstocken, möchten wir gern unter die ersten vier. Ich bin gespannt auf die Teamdynamik. Ich denke, es wird viel davon abhängen, wie sich das alles entwickelt. Es kommt ja auch immer darauf an, wer wie oft und an welchem Spieltag zur Verfügung steht.

Was sind Ihre persönlichen sportlichen Ziele?

Mein größtes Ziel ist ein souveräner Saisoneinstieg – ohne Schmerzen. Ich weiß, dass ich viel Potenzial habe, meine beste Leistung zu bringen im Einzel, wenn ich verletzungsfrei bin. Ende des Monats steht die deutsche Meisterschaft in Mülheim an. Ich gehe da sehr locker rein. Ich werde spielen und mein Bestes geben. Es ist für mich aber kein Ultimatum, ins Finale zu kommen. Ich möchte einfach den Schwung nutzen vom Aufbau der letzten Wochen. Natürlich will ich im nächsten Jahr wieder zu den Europameisterschaften fahren und mich in der Weltrangliste nach oben arbeiten. Im vergangenen Jahr hatte ich ja meine erste Individual-EM. Langfristig möchte ich mein erstes internationales Turnier gewinnen. Dazu brauche ich einen soliden Trainingsaufbau in den nächsten Monaten.

Sind Sie noch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr?

Ja, seit einigen Jahren. Es wird jedes Jahr neu entschieden, deswegen ist das niemals eine Absicherung. Während meiner Verletzung war das eine wichtige Säule für mich. Es wird spannend, ob ich trotz der einjährigen Pause weiterhin diesen Förderplatz habe. Der wäre auch wichtig fürs Selbstvertrauen.

Und was macht das Fernstudium?

Das mache ich nebenher in Teilzeit. Ich bewege mich voran. Ich würde sagen, mein Tempo ist eher langsam, aber das ist auch okay so. Ich kann nicht auf allen Hochzeiten mit hundert Prozent tanzen, das ist mir auch klar.

Sie sind auch in vielen anderen Bereichen und Projekten eifrig unterwegs. Sie engagieren sich unter anderem für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Wie bringen Sie das noch unter?

Ich bin jemand, der eingeht, wenn ich nur eine einzige Sache mache. Mein Fokus sitzt aber ganz klar im Sport, da investiere ich auch mit Abstand die meiste Zeit, der ist meine Hauptsäule. Auch wenn manche Leute nur sehen, was ich im Nachhaltigkeitsbereich mache.

Sport und Nachhaltigkeit lassen sich ja auch bestens miteinander verbinden.

Ich setze mich für Nachhaltigkeit ein, weil ich das Thema für wichtig erachte und ich sehe, dass da nicht genug passiert. Deswegen mache ich da ehrenamtlich auch viel. Ich habe zum Beispiel den Posten im Badmintonverband als Präsidiumsbeauftragte für Nachhaltigkeit und Klimaschutz und habe unter anderem das Klimaprojekt "BadmintONEarth" gegründet. Wir sind im Team gerade dabei, Recyclinginitiativen zu starten für den immensen Müll, der beim Badminton entsteht, und kooperieren mit Firmen. Das ist ein großes Themenfeld und macht mir viel Freude, daran mitzuarbeiten und zu sehen, was wir schon alles bewirkt haben seit 2020. Das ist sehr erfüllend.

Welche Art von Müll verursacht der Badmintonsport?

Zusammen im Team mit Kai Schäfer und Anne Portscheller haben wir Statistiken aufgestellt. Es haut einen schon um, was da anfällt. Wir kommen auf etwa 22,4 Tonnen Bälle im Jahr in Deutschland. Das ist wirklich erschreckend, wenn man bedenkt, dass ein Ball nur rund fünf Gramm wiegt. Es gibt aber noch viel mehr Kunststoffmüll, gerissene Saiten beispielsweise. Da müssen wir dringend Lösungen finden. Andere Sportarten verursachen auch viel Müll, aber Badminton steht da bestimmt weit vorne.

Wird auch Schorndorf von Ihrem Nachhaltigkeits-Know-how profitieren?

Ich war schon im Austausch mit Beni Wahl. Er hat eine Vision angedeutet, wie die SG Schorndorf nachhaltiger aussehen soll. Das soll sich in Richtung Klimaneutralität bewegen. Ich kann da sicher ein paar Kontakte mit meinem Netzwerk herstellen und unterstützen.