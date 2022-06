Beachhandball: Winkt für Lena Klingler (VfL Waiblingen) der WM-Titel?

Sommer, Sonne, Sand - wo manch einer sofort an Urlaub denkt, hat Lena Klingler keinen Kopf fürs Faul-am-Strand-Liegen. Die Handballerin des VfL Waiblingen nimmt es mit dem deutschen Nationalteam bei der Beachhandball-Weltmeisterschaft mit der internationalen Konkurrenz auf. Das erste Ziel: die Gruppenphase gut überstehen.

Am Montagmorgen ging's für die 21-Jährige los Richtung Kreta, wo eine Woche lang die WM im Beachhandball ausgespielt wird. Es ist die erste Teilnahme der DHB-Frauen an der WM seit 2006. Gleich in der Gruppenphase treffen sie auf Gegner, die sie nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, wie Norwegen, Ungarn und Klinglers Favoriten Brasilien. „Brasilien hat in den letzten Jahren gezeigt, wie stark es in diesem Sport ist.“ Deshalb ist sie noch vorsichtig, wenn es um die Ziele bei der WM geht. Aber deutsche Meisterin, Europameisterin ist sie bereits, wäre da der Titel der Weltmeisterin nicht die logische Konsequenz? „Schön wär's“, sagt sie lachend. „Bei der WM ist die Leistungsdichte sehr hoch und wir treffen gleich zu Beginn auf große Gegner. Wir müssen erst einmal schauen, wie wir die Gruppenphase überleben.“

Training im Beachvolleyballfeld im Freibad

Zur Vorbereitung aufs Turnier gab’s für April und Mai einen Trainingsplan mit Sprung- und Schnellkraftübungen, durch die die Handballerinnen an die Belastung im Sand gewöhnt werden sollen. Denn alle ihre Teamkameradinnen sind Spielerinnen aus den Ligen eins bis drei, die nun, nach der Saison, den Schritt in den Sand und in die Sonne machen.

Am Beachhandball liebt Klingler das Sommerfeeling, wie sie sagt. „Ich mag, dass man draußen ist. Der Spaßfaktor ist hoch, aber es zählt auch absolut der Leistungsfaktor. Das ist eine gute Kombi für mich“, schwärmt sie. Außerdem sei der Sport auf der 27 mal zwölf Meter großen Sandfläche etwas spektakulärer, allein schon deshalb, weil es für Kempas und Sprungwürfe mit einer Drehung um die eigene Achse zwei Punkte gibt. Da ist der Ansporn groß, mehr solcher spektakulären Torwürfe zu zeigen.

Studium und Handball nehmen viel Zeit in Anspruch

Die Remshaldenerin studiert derzeit an der TU in München Sportwissenschaften: „Ich bin im sechsten Semester und mache da aber gerade etwas weniger“, erklärt sie. Denn alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht ganz einfach. Da ist einerseits das Studium und andererseits der Handball. Das Training mit dem VfL Waiblingen, die bevorstehende Erstliga-Saison, das Training mit den Minga Turtles, der Beachhandball-Mannschaft, mit der sie 2021 den deutschen Meistertitel feiern konnte, und das Nationalteam. „Das ist nicht immer einfach“, gibt Klingler zu. Es erfordere eine gute Zusammenarbeit und Absprache der Trainer. Und das funktioniere sehr gut, auch wenn sie nicht immer überall dabei sein kann. „Aber meine Bereitschaft ist groß, viel zu investieren.“

Ein Energiebündel, das direkt nach dem Trainingslager des VfL Waiblingen, das am 1. Juli beginnt, zu den World Games im Beachhandball in die USA fliegt. Und dann beginnt auch schon bald die Saison mit dem VfL Waiblingen. Erste Liga. „Die Feierei beim letzten Spiel war natürlich groß“, erinnert sich Klingler, die auf Linksaußen zu Hause ist. „Da konnten wir es noch gar nicht recht glauben.“ Auch wenn jetzt einige Zeit verstrichen ist und die Spielerinnen den Aufstieg sacken lassen konnten: „Ich glaube das erst so richtig, wenn es dann losgeht. Und dann werden wir die Zeit genießen.“

Spiele der Gruppenphase finden Dienstag und Mittwoch statt

Beim VfL Waiblingen fühlt sich die 21-Jährige wohl, genießt die Gemeinschaft, den Teamgedanken, das Vertrauen untereinander. „Wir haben gemeinsam gezeigt, was in uns steckt.“ Ob sie lieber in der Halle oder am Strand Handball spielt? „Das ist schwierig. Ich kann mich nicht auf eines festlegen. Beides hat was.“

Am Dienstagmorgen geht es auf Kreta für das deutsche Nationalteam direkt mit einem Spiel gegen Brasilien los (Anpfiff 9.40 Uhr), am Nachmittag geht es gegen Ungarn (15.40 Uhr), am Mittwoch um 14.50 Uhr spielen die Frauen gegen Norwegen.