Beachhandball-WM: Eine Reise mit emotionalem Höhepunkt

Ein Fehler der Spanierinnen, eine letzte Chance und das entscheidende Tor. Jubel, Freudentränen, Freudenschreie. Die Frauenmannschaft hat sich den Weltmeistertitel geholt. Mit diesem Erfolg hatte eingangs keiner gerechnet, obwohl die Mannschaft mit dem Label „amtierender Europameister“ zum Turnier gefahren ist.

„Sie wussten, wie schwer es wird“, sagt Heike Kranacher, die das Turnier auf Kreta als Zuschauerin erlebt hat. Die ehemalige Handballerin des VfL Waiblingen und Trainerin des SC Korb hat bei allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft mitgefiebert. Nicht einfach, weil ihr Draht zum Handball immer noch besteht, sondern auch, weil ihre Nichte, Belen Gettwart (HCD Gröbenzell), mit im Team ist. „Meine Schwester hatte nie etwas mit Handball zu tun, die Handballerin von uns war immer ich. Deshalb macht es mich als Tante besonders stolz, Belen als Weltmeisterin im Beachhandball zu sehen“, so Kranacher.

Besondere Atmosphäre

Auch Lena Klingler, die beim VfL Waiblingen spielt, kennt sie gut. „Ihre Mutter und ich haben früher zusammen beim VfL gespielt“, erinnert sie sich.

Da wollte sich Kranacher dieses Event auf Kreta nicht entgehen lassen. Und das war nicht nur aufgrund seiner Sportlichkeit so attraktiv, sondern auch der Strand, an den man zwischen oder nach den Spielen immer gehen konnte. „Es hat schon was Besonderes, da am Strand, unter freiem Himmel mit der Musik“, schwärmt sie. Und erinnert sich weiter an die Zeit in Heraklion: „Das Turnier war gut aufgezogen, gut durchorganisiert.“ Etwas enttäuscht sei sie von der Sichtbarkeit und Werbung dort gewesen: „Viele haben gar nicht mitgekriegt, dass gerade gleich nebenan eine WM stattfindet.“

Fans aus anderen Ländern

Dafür legte sie sich ins Zeug, brachte gleich ein paar Touristen vom Strand mit zum Spiel. „Wir hätten uns auch gerne mit Merchandise eingedeckt“, sagt sie. Aber auch das sei Mangelware gewesen. Doch der Stimmung habe das keinen Abbruch getan. Auch wenn erst gegen Ende des Turniers die Ränge wirklich voll gewesen seien. „Bei den Spielen der Niederlande und Dänemarks war die Stimmung bombe. Die hatten viele Fans dabei, die Krach gemacht haben.“

Dass Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft nun den Titel holt, damit hat keiner gerechnet. Schon allein, weil in der Vorgruppe mit Brasilien, Ungarn und Norwegen drei Gegner aufwarteten, die nicht so leicht zu schlagen waren. „Die ersten Spiele haben sie erstaunlich gut gespielt und kamen ohne Shoot-out durch.“

Warum die Mädels so erfolgreich waren? „Ich hatte das Gefühl, sie sind untereinander sehr harmonisch, sie meckern sich nicht an, sie verstehen sich.“ Dazu hätten sie eine super Abwehr und mit Katharina Filter eine starke Torhüterin. „Man hatte das Gefühl, die können alles reißen.“ Die Mannschaft sei aber nie überheblich in die Spiele gegangen, sondern hätte stets Spiel um Spiel angenommen.

„Und es geht sehr professionell zu im Nationalteam“, bekräftigt Kranacher. Zwar hätten die Spielerinnen auch mal eine Auszeit am Strand gehabt, dann ging’s aber wieder zurück ins Hotel. Entspannen, ruhen, Vorbereitung aufs nächste Spiel.

Zwei Halbzeiten, zwei Golden Goals

Beim Finale dann war die Aufregung groß. Wahrscheinlich mehr noch auf den Rängen, wo Freunde, Verwandte, Fans ihr Team anfeuerte. „Die Spanierinnen waren pfeilschnell, hatten schnelle Angriffe, schnelle Wechsel.“ Beide Halbzeiten wurden mit dem Golden Goal entschieden. „Es war unerträglich spannend.“

Als dann Michelle Schäfer das entscheidende Tor machte, gab’s kein Halten mehr. „Ich glaube, Lara, die Schwester von Belen, hat geweint, weil sie so stolz auf ihre Schwester war“, erinnert sich Kranacher. „Wir haben ,Oh wie ist das schön‘ gesungen, unsere Fahnen geschwenkt.“ Die Spielerinnen fielen sich um den Hals, Trainer Alexander Novakovic bekam die obligatorische Sektdusche. Freude pur. „Ich bin superstolz“, wiederholt Kranacher.

Eine Reise, die sie so sofort wieder antreten würde. Eine Reise zu den World Beach Games im August nächstes Jahr auf Bali? Keine allzu schlechte Idee.