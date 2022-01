Jetzt wird es ernst für die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf: Nach dem Schaulaufen gegen den geschwächten TuS Adelhausen am vergangenen Wochenende kommt am Samstag um 19.30 Uhr mit dem SC Kleinostheim ein ganz anderes Kaliber zum Viertelfinal-Hinkampf in die Sporthalle Grauhalde.

{element}

Die „Warriors“ aus dem unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg sind seit nunmehr zehn Kämpfen ungeschlagen. Lediglich am zweiten Kampftag der Hauptrunde hatten sie ersatzgeschwächt eine