Beim Fußball-Landesligisten SV Allmersbach ist der Knoten geplatzt

In der Fußball-Oberliga ist die SG Sonnenhof Großaspach mit einem Sieg wieder am Favoriten SV Stuttgarter Kickers dran. In der Verbandsliga haut der SV Fellbach den nächsten Favoriten weg und reiht sich unter den Top drei ein. In der Landesliga gewinnt der SV Allmersbach zum zweiten Mal, Breuningsweiler bleibt die beste Rems-Murr-Mannschaft.

Oberliga. Das war wieder nichts. Die TSG Backnang unterlag am Samstagnachmittag dem FV Ravensburg mit 0:4. Nachdem die Elf aus den Etzwiesen vergangene Woche ihren ersten Auswärtserfolg in Oberachern feierten, sollte nun der nächste Dreier rausspringen. Doch Ravensburg zeigte sich kampfstark und äußerst motiviert, die drei Punkte in der Ferne zu holen. In der ersten Halbzeit bot die TSG dem Gegner gut die Stirn, erst in der zweiten Halbzeit bekamen die Gäste mehr und mehr die Überhand.

Bei strahlendem Sonnenschein empfing Fußball-Oberligist SG Sonnenhof Großaspach den 1. Göppinger SV - und schickte seinen Gast mit einer 2:0-Niederlage nach Hause. Während die Großaspacher in der ersten Hälfte souverän die Oberhand gewannen, erspielten sich die Göppinger in der zweiten Spielhälfte mehrere Torchancen, die allerdings erfolglos blieben. „Wir haben heute ein hochklassiges Oberligaspiel gesehen“, sagt Evangelos Sbonias, Trainer der SG. „Zur Halbzeitpause haben wir verdient 2:0 geführt“, sagt er, gibt aber auch zu: „In der zweiten Halbzeit spielten wir die Konter schlampig aus.“ Mit dem Sieg steigt Großaspach mit 26 Punkten auf Platz zwei, gefolgt von Verlierer Göppingen. Weiter vorne bleiben die Stuttgarter Kickers auf Platz eins mit 29 Punkten.

SG Sonnenhof Großaspach - 1. Göppinger SV 2:0. 1:0 Volkan Celiktas (20.), 2:0 Dominik Salz (33.).

TSG Backnang - FV Ravensburg 0:4. 0:1 Dennis Blaser (58.), 0:2 Felix Hörger (58.), 0:3 Dennis Blaser (79.), 0:4 Jorge Palaez Sanchez (81.).

Verbandsliga. Und noch ein Erfolg für den SV Fellbach. Nach dem 4:2 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen überzeugte der SVF erneut und das gegen den bisherigen Tabellenführer TSV Ilshofen. Mit dem 3:2-Sieg gehören die Fellbacher nun zum Club der punktgleichen ersten drei der Liga. Und das, obwohl der SVF ab der siebten Minute nur noch in Unterzahl agierte. Niklas Hofmeister überraschte in der ersten Spielminute die Gäste und sorgte für die ganz frühe Führung. Nur sechs Minuten darauf sah Mittelfeldmann Charalambos Parharidis Rot und musste vom Platz. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Julian Schiffmann zum Ausgleich. Von diesem turbulenten Start unbeeindruckt, erhöhte Hofmeister auf 2:1. Niklas Pollex machte das 3:1, Ilshofen schaffte zwar noch das 3:2, diese Führung hielten die Fellbacher aber mit guter Abwehrarbeit.

SV Fellbach - TSV Ilshofen 3:2. 1:0 Niklas Hofmeister (1.), 1:1 Julian Schiffmann (8., FE), 2:1 Niklas Hofmeister (23.), 3:1 Niklas Pollex (61.), 3:2 Enrico Zimbili (79.).

Landesliga. Im Derby setzte sich die derzeit beste Mannschaft des Rems-Murr-Kreises mit 4:1 beim Aufsteiger SG Oppenweiler-Strümpfelbach durch und bleibt damit auf Rang sechs. In der ersten Halbzeit schossen sich die Gäste mit 3:0 in Führung, erst kurz vor Schluss schaffte es Marcel Friz zum 1:4-Anschluss.

Anders als beim Bezirksligaaufsteiger scheint beim SV Allmersbach der Knoten geplatzt zu sein. Der SVA gewann mit 4:1 deutlich gegen SV Germania Bietigheim. Schon zur Halbzeit führten die Gastgeber durch zwei Treffer von Max Scholze mit 2:0. Diese Führung verteidigten sie leidenschaftlich. Die Bietigheimer standen von der 60. Spielminute an zu zehnt auf dem Feld und nutzten diese Unruhen zum 1:2. Das ließ sich der SVA nicht gefallen und Kim-Steffen Schmidt traf innerhalb von zwei Minuten zum 4:1-Endstand.

Während der TV Oeffingen gegen Pfedelbach erneut kein Glück und auch noch Pech hatte, steht die Mannschaft von Trainer Haris Krak weiter tief im Tabellenkeller.

Der SV Kaisersbach holt in einer torlosen Partie bei Aufsteiger NK Croatia Bietigheim einen Punkt.

TV Oeffingen - TSV Pfedelbach 0:2. 0:1 Sebastian Hack (57.), 0:2 Julian Krämer (85.).

SV Allmersbach - SV Germania Bietigheim 4:1. 1:0 Max Scholze (36.), 2:0 Max Scholze (45.), 2:1 Tim Kainz (68.), 3:1 Kim-Steffen Schmidt (81.), 4:1 Kim-Steffen Schmidt (83.).

SG Oppenweiler-Strümpelbach - SV Breuningsweiler 1:4. 0:1 Adrian Haas (13.), 0:2 Christian Mayer (17.), 0:3 Adrian Haas (28.), 0:4 Christian Mayer (80.), 1:4 Marcel Friz (82.).

NK Croatia Bietigheim - SV Kaisersbach 0:0.