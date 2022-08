Bergmeisterschaften am Kappelberg: Macher des TSV halten Radsport-Fähnchen hoch

Zum zweiten Mal in Folge wird die Radsportabteilung des TSV Schmiden um die Organisatoren Marc Sanwald und Christian Schröder am kommenden Sonntag, 14. August, die baden-württembergischen Bergmeisterschaften am Kappelberg veranstalten. Nach dem Aus des Rems-Murr-Pokals vor drei Jahren ist es die einzige hochkarätige Radsportveranstaltung im Kreis – und eine erhebliche Kraftanstrengung für die Ehrenamtlichen.

Marc Sanwald und seine Helfer halten das Radsport-Fähnchen eisern in die Höhe und trotzen sämtlichen Widrigkeiten. 2019 war die Welt noch einigermaßen in Ordnung gewesen. Traditionell und wie immer mit großem Engagement hatten sie den Rems-Murr-Pokal organisiert, das einzige internationale Drei-Etappen-Rennen in Deutschland in den Städten Schorndorf, Fellbach und Backnang.

Corona als Spielverderber

Die Planungen für 2020 liefen auf Hochtouren. Auch der Umstand, dass Backnang aus organisatorischen Gründen als Etappenort gestrichen wurde, machte Sanwald & Co. nicht nervös. Schließlich bastelten sie schon an einem Ersatz: Die zweite Etappe sollte direkt vor der Haustür des TSV Schmiden ausgetragen werden.

Die Corona-Pandemie durchkreuzte jedoch sämtliche Pläne: Rennen durch Innenstädte waren angesichts der Infektionslage undenkbar. Also musste der Rems-Murr-Pokal Ende Juli 2020 abgesagt werden – ebenso die für Oktober anvisierten Bergmeisterschaften in Fellbach. Auch 2021 gab’s aufgrund der Pandemie keine Etappenrennen, immerhin gingen die Bergmeisterschaften am Kappelberg über die Bühne.

Neue Streckenführung

Mit großem Erfolg, so Marc Sanwald. Die Streckenänderung habe sich bewährt. Bis dato waren die Radsportler an der Fellbacher Kelter vorbeigefahren – was sich als etwas problematisch herausgestellt hatte, da der Fellbacher Keltertreff parallel stattgefunden hatte. Es gab viele Kreuzungspunkte, was in Corona-Zeiten nicht unbedingt förderlich war. „Wir rutschten eine Stufe höher in den Kappelberg rein und konnten damit auch den Verkehr besser umleiten“, so Sanwald. „So war jedem geholfen und wir waren immer coronakonform unterwegs.“

Also halten die Organisatoren an der neuen Streckenführung fest. Dass der Termin wegen des deutschen Wandertags am vergangenen Wochenende nach hinten rutschte, wird nun allerdings zu einem Problem. „Das war vielleicht ein Fehler von uns“, sagt Sanwald. „Wir haben nicht wirklich darüber nachgedacht, dass Sommerferien sind und wir ja auch eine Juniorenmeisterschaft ausrichten.“ Viele Jugendliche seien in der dritten Ferienwoche mit ihren Eltern im Urlaub, entsprechend dürftig sieht’s mit den Anmeldungen bei den Jüngeren aus.

Corona hat den Radsport kaputtgemacht

Die geringen Anmeldezahlen seien auch Corona geschuldet. „Das hat den Radsport in den vergangenen zwei Jahren kaputtgemacht.“ Als das Fenster wieder aufgegangen sei, hätten viele wieder den Mannschaftssport aufgenommen. „Radfahren aber kann man auch alleine, dazu brauche ich kein Team. Im Jugendbereich sehe er für die Zukunft schwarz – und im Moment keine Lösung, die Jugendlichen wieder für den Radsport im Verein zu begeistern.

Im Magen liegt Marc Sanwald auch, dass der Württembergische Radsportverband Veranstaltungen wie die Bergmeisterschaften oder früher den Rems-Murr-Pokal unzureichend vermarkte und bewerbe. Ein bisschen mehr Unterstützung würde er sich schon wünschen. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass du Radprofis am Start haben musst, damit eine Veranstaltung beworben wird.“ Die Zurückhaltung passe nicht zur Wirklichkeit, schließlich boome der Radsport wie noch nie. Die Radsportläden seien leer gekauft, der Radsport profitiere von der Klimadiskussion. Die Einschaltquoten der Tour de France – bei den Männern wie Frauen – seien sehr hoch gewesen. „Da muss doch irgendwann mal etwas dabei rüberkommen.“

Stargast: Jannik Steimle

Auch wenn’s bisweilen frustrierend sei und auch ehrenamtliche Helfer fehlten: Aufgeben ist für Sanwald kein Thema. Das Bergrennen soll auf alle Fälle erhalten bleiben. Gibt’s womöglich auch die Chance, den Rems-Murr-Pokal wieder aufleben zu lassen? „In der Form, wie er war, wird’s ihn sicher nicht mehr geben“, sagt Sanwald. Vielleicht in abgespeckter Form. Eine Überlegung seien auch Radsporttage, bei denen sich zwei oder mehrere Veranstalter zusammenschließen. „Oder aber wir machen einen Mountainbike-Marathon am Kappelberg.“

Aktuell richtet sich Sanwalds Blick jedoch auf den Sonntag. Mit den Anmeldezahlen – mitten in den Sommerferien – ist er „sehr zufrieden“. Am dünnsten besetzt sind, zur Überraschung Sanwalds, die Jedermänner und -frauen.

Ein prominenter Gast hat sein Kommen angekündigt: Der derzeit verletzte Schorndorfer Jannik Steimle vom Team Quick-Step-Alpha Vinyl möchte zum Startschuss des Elite-Rennens vor Ort sein.