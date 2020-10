Ein wenig gezeichnet gewesen ist Jürgen Schweikardt am Mittwochabend schon nach einem überaus stressigen Tag. Normalerweise konzentriert sich der Trainer und Geschäftsführer an Spieltagen auf den sportlichen Teil seines Aufgabengebietes. Am Mittwoch war alles anders.

Wohl deshalb war die Analyse des TVB-Trainers bei der Pressekonferenz direkt nach dem überzeugenden 31:23-Sieg gegen Tusem Essen nicht ganz so euphorisch. Deutlich milder gestimmt war Schweikardt am nächsten Tag. „Wir