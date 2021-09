In der Landesliga haben die Fußballer des SV Breuningsweiler dreimal in Folge gewonnen. Nun aber geht's gegen das einzige noch verlustpunktfreie Team. Ein Spitzenspiel gibt's in der Oberliga.

Regionalliga. SG Sonnenhof Großaspach (4. Platz, 13 Punkte) – TSG Balingen (18. Platz, 4 Punkte; Sonntag, 19. September 2021, 14 Uhr). Gegen den Bahlinger SC mussten sich die Großaspacher am Mittwochabend mit 0:1 geschlagen geben. Da der Tabellenführer FSV Mainz 05 II ebenfalls