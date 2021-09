(twa). In der Fußball-Bezirksliga hat der FSV Waiblingen seine Tabellenführung verteidigt, in der Kreisliga A I kassierte der TSV Miedelsbach seine erste Niederlage – wie auch der FSV Weiler zum Stein in der A II.

Bezirksliga. Keine Chance ließ der formstarke Spitzenreiter FSV Waiblingen dem Großen Alexander Backnang (7:2), doch auch die Verfolger SV Fellbach (3:1 in Hößlinswart) und SG Schorndorf (2:0 gegen Sulzbach-Laufen) hielten sich schadlos. Das Topspiel