Was waren denn das für Ergebnisse am vergangenen Wochenende? 2:10, 6:3, 7:0, 6:8. Mal sehen, ob der Torhunger auch am kommenden Wochenende anhält.

Regionalliga

Bei der SG Sonnenhof Großaspach sind nicht so viele Tore gefallen, die SG hat aber zumindest mal vier Punkte in den letzten beiden Spielen geholt. Und wäre gegen Balingen nicht der Ausgleich in der 93. Minute gefallen, es wären sogar sechs gewesen. Am Freitagabend sind die Aussichten nicht so gut. Die SG