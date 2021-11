Überragende Leistung von Adrian Freitag beim ADAC-Bundesendlauf der Slalom-Youngster auf dem Nürburgring: Unter 44 Teilnehmern aus ganz Deutschland hat der Bittenfelder als bester Württemberger seiner Altersklasse Podestplatz zwei belegt und mit dem Vizemeister-Titel seinen größten Erfolg gefeiert.

„Mit hohen Erwartungen an mich selbst habe ich versucht, in beiden Läufen mein ganzes Fahrkönnen abzurufen“, sagte Freitag bei der Siegerehrung in der Eifel. „Umso mehr freue ich mich