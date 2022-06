Brüder Keven und Nico Schlotterbeck: So geht es den Eltern der Fußball-Talente

„Hervorragend“, sagt Susanne Schlotterbeck auf die Frage, wie es ihr und ihrem Mann Marc als Eltern von zwei Fußballprofis gehe, und korrigiert sich dann auf eine etwas bescheidenere Ebene: „Nein, einfach gut.“ Schließlich gibt es keinen Grund, den Anschein zu erwecken, als habe die Karriere der beiden Söhne Keven und Nico, die derzeit (noch) gemeinsam beim SC Freiburg unter Vertrag stehen, auch das Leben der Eltern grundlegend verändert. So nach dem Motto: Ihr habt es jetzt doch sicher nicht mehr nötig, arbeiten zu gehen.

Von wegen: Marc und Susanne Schlotterbeck üben weiterhin ihre angestammten Berufe aus und sind auch ansonsten auf dem Boden geblieben. „Guck unser kleins Hüttele an“, sagt Susanne Schlotterbeck lachend mit Blick auf das Domizil der Familie in Beutelsbach, in dem sich auch die beiden Jungs nach wie vor zu Hause fühlen.

Immer wenn sich die Gelegenheit bietet, schlagen der 24-jährige Keven und sein jahrgangsmäßig zwei Jahre jüngerer Bruder Nico daheim auf, um sich umsorgen und – sportlich vom Vater und gesundheitlich von der Mutter – beraten zu lassen oder mit den Eltern essen zu gehen. In aller Regel, und das gilt durchaus auch für Gaststätten in Weinstadt, unbehelligt. Klar, sagt Marc Schlotterbeck, wird mal am Nebentisch getuschelt, aber mehr ist da nicht: „Schließlich“, so der Vater, „heißen die beiden nicht Ronaldo oder Lewandowski.“

Bislang immer die richtigen Entscheidungen getroffen

Bodenständig bleiben, diesen Anspruch haben Marc und Susanne Schlotterbeck nicht nur an sich selber, sondern auch an ihre beiden Söhne, und da kann eine enge Bindung ans Elternhaus nur von Vorteil sein. „Die Kinder brauchen einfach Vertrauenspersonen, und da kommt auch niemand dazwischen“, sagt Marc Schlotterbeck, der ungeachtet dessen, dass Keven und Nico natürlich auch einen Berater haben, bislang bei allen Vertragsgesprächen mit am Tisch gesessen ist und seinen Einfluss geltend gemacht hat. „Bislang haben wir immer die richtigen Entscheidungen getroffen“, ist der Vater überzeugt.

Und das gilt sowohl für den Wechsel der beiden Söhne zum SC Freiburg, wo sie sich jeweils über die zweite Mannschaft zu den Profis hochgearbeitet haben, als auch für die jeweils einjährige Leihe zu Union Berlin, wo den beiden nacheinander der endgültige Durchbruch gelungen ist. Bodenständig, das gilt aber auch für den Umgang mit Geld. Dass sich ihre „Kinder“ eine schöne Wohnung, ein flottes Auto, ab und zu einen Restaurantbesuch und nach einer anstrengenden Saison einen entspannten Urlaub leisten, ist für Marc und Suanne Schlotterbeck selbstverständlich und kein Problem, solange nicht irgendwelche Eskapaden dazukommen und das Geld mit vollen Händen ausgegeben wird. „So eine Karriere kann auch ganz schnell vorbei sein“, weiß Marc Schlotterbeck. Und er weiß auch, wie wenige den Sprung vom talentierten Jugend- und Nachwuchsspieler in den Profibereich schaffen und dort dauerhaft Fuß fassen.

Eine neue Herausforderung erleben Keven und Nico Schlotterbeck derzeit insofern, als sie sich erstmals mit einer echten familieninternen Konkurrenzsituation konfrontiert sehen – kämpfen doch beide um einen (Stamm-)Platz in der Freiburger Abwehrkette. Es sei denn, einer der beiden würde den SC Freiburg vor Ablauf der Wechselfrist am 31. August doch noch verlassen und bei einem neuen Verein anheuern. Entsprechende Nachfragen vor allem nach der Zukunft seines jüngeren Sohnes, der nicht nur, aber auch vom VfB Stuttgart umworben wird, kontert Marc Schlotterbeck mit einem vielsagenden Schmunzeln. „Die Tendenz geht aber dahin, dass beide bleiben“, sagt er. Was aus seiner Sicht kein Problem wäre, wenn beide regelmäßig spielen könnten – am liebsten in einer Dreierkette, in der Nico den linken Außenpart und Keven die zentrale Position einnehmen könnte. „Sie können aber auch Viererkette“, sagt Marc Schlotterbeck, der den großen Vorteil seiner beiden Söhne darin sieht, dass sie beide Linksfüßer sind und dass diesbezüglich die Konkurrenz auf ihren bevorzugten Positionen dünn gesät ist.

Jedenfalls gehen Marc und Susanne Schlotterbeck davon aus, dass sie den Bundesliga-Auftakt gemeinsam mit ihren beiden hoffentlich spielenden Söhnen in Bielefeld erleben. Was danach ist, wird sich zeigen. Notfalls wiederholt sich die durch Corona eingeschränkte Zeit der Leihen zu Union Berlin, während der Marc und Susanne Schlotterbeck an verschiedene Spielorte gereist sind und das Wochenende getrennt verbracht haben. Auf eigene Kosten, wie sie betonen, lediglich die Dauer- beziehungsweise Eintrittskarten gibt’s jeweils umsonst. Und während Corona mussten halt immer zwei Spiele gleichzeitig am Fernseher verfolgt werden. Umso schöner war’s, als jetzt endlich wieder ein Freundschaftsspiel der Freiburger in Straßburg und das DFB-Pokalspiel in Würzburg live verfolgt werden konnten.

Unvergesslich: Keven in Tokio, Nico U-21-Europameister

Nicht zu vergessen in diesem Zusammenhang zwei Großereignisse, die Nico und Keven Schlotterbeck und natürlich auch den Eltern in unvergesslicher Erinnerung bleiben werden – auch wenn Marc und Susanne Schlotterbeck die Spiele der deutschen Olympia-Fußballmannschaft, in die der ältere der beiden Schlotterbeck-Buben als Nachrücker berufen worden ist, nur als Fernsehzuschauer erlebt haben.

Und auch wenn ihr Sohn Keven in Tokio nur sehr kurze Einsatzzeiten hatte und das Turnier für die deutsche Mannschaft schneller als erhofft vorbei war, ist Marc Schlotterbeck überzeugt: „Dieses Erlebnis und diese Erfahrung nimmt ihm keiner mehr.“ Und Selbiges gilt natürlich erst recht für den Gewinn der U-21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien, zu dem Nico Schlotterbeck mit seiner Präsenz in der Abwehr und seiner Kaltschnäuzigkeit im Elfmeterschießen maßgeblich beigetragen hat – sehr zur Freude seiner Eltern, die bei allen Spielen vor Ort und, jeweils getestet, im Stadion waren. Und auch Keven Schlotterbeck hat seinen jüngeren Bruder in den ersten beiden Spielen lauthals angefeuert, was beweist, dass die beiden Brüder ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis haben. „Im Gegensatz zu früher“, sagt Susanne Schlotterbeck lachend in Erinnerung an so manche Kämpfe, die die beiden Brüder in jüngeren Jahren ausgefochten haben.

Zwingend vorgezeichnet war die fußballerische Karriere von Nico und Keven keineswegs – und wenn, dann eher beim Jüngeren der beiden, obwohl der nach seinen Ausbildungsjahren in Weinstadt bei den Stuttgarter Kickers nicht in die U 15 übernommen wurde und es mehrere Anläufe seitens des Vaters gebraucht hat, bis er beim VfR Aalen gelandet ist.

Bei den Kickers gescheitert, in Freiburg glücklich geworden

Beim KSC reifte er dann, gefördert vom heutigen Trainer des Zweitligisten Paderborn, Lukas Kwasniok, zum U-18-Nationalspieler, ehe er in Freiburg landete, wo er zunächst mit den A-Junioren deutscher Pokalsieger wurde und dann als Nachfolger seines mittlerweile zu den Profis avancierten Bruders Keven in der zweiten Mannschaft spielte. Seinen Einstand bei den Profis gab er im März 2019, als er im Spiel gegen Hertha BSC zur Halbzeit für den verletzten Kollegen Lienhart eingewechselt wurde.

Eine Parallele zu seinem Bruder Keven insofern, als auch der kurz zuvor sein Profidebüt als Einwechselspieler für den verletzten Verteidigerkollegen Manuel Gulde gab – am 3. Februar 2019 beim VfB Stuttgart. Ein, wie seine Mutter sagt, „noch mal so richtiger Pusch“ für den damals knapp 22-Jährigen, der seinen Weg zunächst einmal weniger zielstrebig gegangen ist als sein jüngerer Bruder und sich schon fast damit abgefunden hatte, sein Fußballerleben in der Verbandsliga (bei der TSG Backnang) oder in der Regionalliga (bei Freiburg II) zu fristen, nachdem auch er als Kind beziehungsweise Jugendlicher bei den Stuttgarter Kickers, die sich heute mit der Ausbildung der beiden Schlotterbeck-Jungs brüsten, nicht glücklich geworden war.

Bleibende Erinnerungen an die sportlichen Anfänge

Solche Umwege machen demütig und bodenständig. Und dazu gehört für Marc Schlotterbeck, der sich ernsthafte Sorgen um den deutschen Nachwuchsfußball und perspektivisch auch um die Nationalmannschaft macht, dass man sich auch fußballerisch seiner Herkunft bewusst bleibt.

Und die liegt nun einmal sowohl bei Keven als auch bei Nico Schlotterbeck beim damaligen FV Weinstadt. „Ich möchte die Zeit vom Ausbildungsverein bis heute nicht missen“, sagt Marc Schlotterbeck und schwelgt gemeinsam mit dem Schreiber dieser Zeilen in Erinnerungen an die Weinstädter E-Jugend der Jahrgänge 1996/97, die hinter dem VfB Stuttgart und dem SSV Ulm Dritter bei den Württembergischen Hallenmeisterschaften geworden ist – mit Keven Schlotterbeck auf der einen und einem gewissen Timo Werner auf der anderen Seite.

Und trainiert und über Jahre hinweg groß gemacht haben diese mit vielen außergewöhnlichen Jugendfußballern besetzte Mannschaft die Trainer Michael Ritter und Hans Pöschko. Eine wahrhaft unvergessliche Zeit, an die sich seinen Eltern zufolge auch Keven Schlotterbeck nach wie vor gerne erinnert. Und Gleiches gilt sicher für seinen Bruder Nico, der auf ähnliche Erlebnisse und Erfolge mit dem 1999er-Jahrgang und ebenfalls sehr engagierten Trainern zurückblicken kann.