Bronzemedaille für Winnender Judoka Sarah Mehlau

Mit einer weiteren Bronzemedaille auf internationaler Ebene hat die Judo-Nationalkaderathletin Sarah Mehlau (SV Winnenden) beim Junior European Cup in Paks (Ungarn) ihre zurzeit starke Form kurz vor den Weltmeisterschaften in Ecuador Anfang August bestätigt.

Nach einem Freilos in der ersten Runde siegte Mehlau souverän nach eineinhalb Minuten gegen die Italienerin Ludovica Franzosi mit einer Beintechnik. Gegen die Britin Simone Cross ging sie schnell mit Wazari (halbe Wertung) ebenfalls durch eine Beintechnik in Führung.

Starker Kampf um Bronze

Allerdings glich die Gegnerin kurz vor Ende aus und die Begegnung ging in den Golden Score (Verlängerung). Hier dominierte die Winnenderin den Kampf deutlich. Durch eine fragwürdige Kampfrichterentscheidung verlor sie allerdings mit Ippon (volle Wertung) für die Britin die Begegnung.

In der Trostrunde ging Mehlau sehr fokussiert vor und besiegte Mari Silva aus Brasilien mit einem Haltegriff. Gegen die Polin Aleksandra Kowalewska musste Sarah Mehlau nach einem ausgeglichenen Kampf wieder in den Golden Score, behielt aber diesmal bereits nach 25 Sekunden in der Verlängerung das Bessere für sich und gewann nach einer Wertung für einen Beinwurf.

Im Kampf um die Bronzemedaille trat sie gegen die Niederländerin Dagmar van Wonderen an. Hier kämpfte die Winnender Athletin sehr stark. Das führte dazu, dass die sehr passiv agierende Gegnerin nach drei Shidos (Strafpunkten) disqualifiziert wurde.