Die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf haben die Tür zu den Play-offs weit aufgestoßen. Den Spitzenkampf gegen den SV Johannis Nürnberg gewannen sie in eigener Halle mit 20:5. Das sehr deutliche Ergebnis überraschte auch ASV-Coach Volker Hirt. Denn so schlecht waren die Gäste in der Sporthalle Grauhalde nicht.

Es war einfach ein Abend, an dem fast alles für Schorndorf lief. Bei Nürnberg fehlten Spitzenringer, weshalb der ASV quasi schon auf der Waage gewann. Langweilig war die