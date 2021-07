Was ist nur mit Alina Kenzel los? Diese Frage ist in den vergangenen Monaten in der Leichtathletik-Szene rauf und runter diskutiert worden. Die Kugelstoßerin des VfL Waiblingen, die bisher von Erfolg zu Erfolg geeilt war, präsentierte sich 2021 in entscheidenden Wettkämpfen erstmals in ihrer Karriere komplett außer Form. Warum, erzählt die 23-Jährige erst jetzt.

Bei einer Athletin wie Kenzel ist man ja geneigt zu denken, es geht immer so weiter. Sie wurde in der Altersklasse U 20