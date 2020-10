Corona-Fall beim Fußball-Bezirksligisten TSV Nellmersbach

Fußball-Landesligist TV Oeffingen ist bereits in Quarantäne, der TSV Nellmersbach wird wohl in Kürze folgen. Am Donnerstag wurde Bezirksligapartie TSV Sulzbach-Laufen gegen den TSV Nellmersbach abgesetzt. Ein Spieler der Nellmersbacher ist infiziert.

„Er hat uns am Mittwochabend informiert“, sagt der Nellmersbacher Abteilungsleiter Oliver Redelfs. "Wir haben dann das Gesundheitsamt und den WFV informiert.“ Die Entscheidung zur Quarantäne ist noch nicht gefallen, die Nellmersbacher aber müssen wohl damit rechnen.