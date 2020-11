Tag drei in unserer kleinen Serie „Wie halte ich mich fit in Coronazeiten“, ohne Fitnessstudio und Sportverein, zu Hause im Wohnzimmer. Der Vorsatz, auf dem Sofa zu bleiben, ist zwar klar gescheitert, aber der kurze Weg zum Kühlschrank weiter fester Bestandteil. Ich teste ARD-alpha morgens um 8 Uhr und wie schon am Vortag bei Bibel.TV, liefert auch „Aktiv in den Tag“ eine Überraschung.

Nämlich: Shaun, das Schaf. Nein, es turnt nicht. Es kocht. Und spielt Klavier, erstaunlich gut