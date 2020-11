Teil sieben unserer Serie Sofa-Fit, in der ich verschiedene Trainingsformen aus Fernsehen oder Internet ausprobiere, um auch während des Corona-Lockdowns in Bewegung zu bleiben. Wohnzimmer statt Sportverein oder Fitnessstudio. Heutige Erkenntnis: Schlaf ist enorm wichtig.

Wussten Sie, was ein Einschlafworkout ist? Ich wusste nicht mal, dass es so etwas gibt. Direkt vor dem Zu-Bett-Gehen noch zu trainieren, wenn auch nur kurz, erschien mir völlig abwegig. Ich will doch zur Ruhe kommen,