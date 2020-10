Die Coronainfektionen steigen rasant an, das wirkt sich nun erstmals auch stärker auf das Fußballgeschehen im Rems-Murr-Kreis aus. In drei Vereinen gibt es positive Fälle. Einer davon ist irritiert, weil er keine Rückmeldung bekommt, was zu tun ist.

Beim Landesligisten TV Oeffingen ist ein Spieler positiv getestet worden (wir haben berichtet), woraufhin die gesamte Landesligamannschaft bis zum 16. Oktober in Quarantäne bleiben muss. Das Spiel in Öhringen wurde abgesetzt, die Partie