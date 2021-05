Es klingt so verlockend: Die Amateursportler dürfen im Freien bald wieder in größeren Gruppen, entsprechend der Inzidenz sogar in Mannschaftsstärke trainieren. Doch im Grunde ist das Ganze eine Mogelpackung, denn die Verordnung sieht für die über 13-Jährigen, das heißt, auch für alle Aktiventeams, vor: Wer trainieren will, muss vollständig geimpft, von einer Coronainfektion genesen sein oder einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen.

{element}

Das geht aus der neuesten Verordnung