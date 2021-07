Vor drei Jahren noch hatte Dajana Abadzic aus Großheppach Lehrgeld bezahlen müssen - in der ersten Quali-Runde des Tennis-Europe(TE)-Turniers in Waiblingen verlor sie sang- und klanglos. Das war sie noch in der Altersklasse U 14. Jetzt spielt sie im Hauptfeld der U 16 und gewann ihr Erstrundenspiel gegen die Schwedin Felicia Karmteg souverän mit 6:2, 6:1.

Das Match auf Platz 19 begann gut für die 16-jährige Tennisspielerin: Wahl gewonnen, Aufschlag gewählt und im ersten Spiel gleich