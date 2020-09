Der BGV-Handball-Cup ist – in Coronazeiten – aus der Not heraus geboren worden. Die sechs baden-württembergischen Spitzenclubs Rhein-Neckar Löwen, TVB Stuttgart, FA Göppingen, HBW Balingen-Weilstetten (alle erste Liga), SG BBM Bietigheim und HSG Konstanz (beide zweite Liga) kreierten ihr eigenes Turnier über zwei Wochen hinweg an den Spielorten Stuttgart, Balingen, Göppingen und Ludwigsburg. Zum einen diente es der sportlichen Vorbereitung auf die Saison. Zum anderen war’s ein Testlauf für