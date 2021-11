(sas). Tore satt gab’s in der Kreisliga A 2 zu bestaunen: Mit einem 8:3 in Welzheim und einem 1:7 in Gaildorf luden die Welzheimer und der TSV Weiler zum Stein zum Schützenfest. In der Bezirksliga machte Schorndorf bereits am Samstagabend seine Stärke klar und der FSV Waiblingen ist weiterhin nicht vom Thron zu stürzen.

{element}

Bezirksliga. Das Spiel am Samstagabend zwischen der SG Schorndorf und dem VfL Winterbach gewannen die Hausherren deutlich mit 3:0. Führte